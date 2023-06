La infusión natural que ayuda a limpiar las arterias y prevenir infartos

Por lo general, factores como la pérdida de peso, el aumento de la actividad física y la reducción del consumo de alimentos ricos en colesterol son medidas que aconsejan los expertos en salud para disminuir la formación de placas en las arterias. Sin embargo, existen otros métodos naturales que ayudan a limpiar de forma natural las arterias.

De acuerdo con el portal web Healthline, mientras los vasos sanguíneos estén limpios y despejados, la sangre puede fluir libremente. “A veces, se acumulan pequeñas obstrucciones dentro de los vasos sanguíneos. Estas obstrucciones se conocen como placas. Se desarrollan cuando el colesterol se adhiere a la pared de la arteria”.

Así las cosas, cuando el sistema inmunitario detecta un problema, lo que hace es enviar glóbulos blancos para atacar el colesterol. En el peor de los casos, las células forman una placa sobre el colesterol y se forma una pequeña obstrucción, aumentando el riesgo de parecer un ataque al corazón. De esta manera, cuando crecen las placas, esto puede bloquear completamente el flujo sanguíneo en una arteria.

Cuidar las arterias es importante para evitar enfermedades cardíacas. - Foto: Getty Images

Para desbloquear las arterias y limpiarlas correctamente se aconseja consumir infusiones naturales con propiedades antioxidantes. Por ejemplo, la revista Mejor con Salud aconseja consumir la infusión de espino blanco. Esta bebida ayuda a limpiar las arterias y a mantener la salud de todo el organismo porque ayuda a liberar las toxinas acumuladas. También ayuda a combatir la retención de líquidos y desinflamar el cuerpo.

Así se puede preparar esta infusión

Ingredientes:

1 taza de agua (250 ml).

1 cucharadita de espino blanco (5 g).

Preparación:

En primer lugar, se debe hervir la taza de agua y después agrégale el espino blanco.

Enseguida, tapar la bebida, dejar que repose 5 minutos y finalmente colar para su posterior consumo.

El espino blanco puede mejorar la circulación de la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otras formas de limpiar las arterias

Llevar una dieta equilibrada: de acuerdo con el portal healthline.com, “la dieta puede desempeñar un papel importante para mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo de acumulación de placa”. Siempre es posible cambiar y mejorar la alimentación, sin importar la edad. Aunque una dieta poco saludable puede haber causado daño al cuerpo a lo largo de los años, una alimentación adecuada puede contribuir a su sanación.

Moverse más: la actividad física regular puede tener un impacto positivo en la salud del corazón y ayudar a prevenir problemas cardíacos. Si no está acostumbrado a hacer ejercicio, es recomendable comenzar de manera gradual. Por ejemplo, puede empezar a salir a caminar una o dos veces por semana e intentar aumentar gradualmente la frecuencia y la duración.

Las sentadillas son un ejercicio vital para tonificar y adelgazar las piernas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dejar de fumar y beber: las personas que dejan de fumar notarán mejoras en la salud de inmediato. Además, abandonar esta actividad puede ayudar a aumentar los niveles de colesterol HDL, conocido como el colesterol “bueno”. Si necesita ayuda para dejar de fumar, es importante hablar con un médico, quien puede proporcionar programas y recursos para facilitar este proceso.

El consumo excesivo de alcohol también puede tener un impacto negativo en la salud cardiovascular. Sin embargo, algunos estudios sugieren que el consumo moderado de alcohol puede aumentar los niveles de colesterol HDL. No obstante, es importante destacar que no se recomienda comenzar a beber con el objetivo de mejorar la salud del corazón. Estos estudios no son concluyentes y los médicos no recomiendan el consumo de alcohol como medida para mejorar la salud cardiovascular.