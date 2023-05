La lista de peligrosas enfermedades que se pueden sufrir por no dormir bien

Como es bien sabido, dormir bien es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier ser humano. Toda persona debe tener un buen descanso después de una larga y ardua jornada, ya sea escolar o laboral. Los profesionales de la salud recomiendan dormir entre 7 y 8 horas diarias.

“El sueño es un período de inconsciencia durante el cual el cerebro permanece sumamente activo. Es un proceso biológico complejo que ayuda a las personas a procesar nueva información, a mantenerse saludables y a rejuvenecer. Durante el sueño, el cerebro pasará por ciclos de cinco fases distintivas: fase 1, 2, 3, 4 y el sueño de movimientos oculares rápidos”, explica el Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Developmet.

“Cada fase es importante para garantizar el descanso completo de la mente y el cuerpo. Algunas fases son necesarias para ayudar a que se sienta distendido y energético al otro día, mientras que otras fases le ayudan a aprender información y a crear recuerdos. Un sueño inadecuado contribuye, en el corto plazo, a tener problemas de aprendizaje y procesamiento de información y puede tener un efecto dañino en el bienestar y la salud a largo plazo”, agrega la entidad.

Una persona que tiene un adecuado período de sueño tendrá la capacidad de rendir en un alto porcentaje durante una jornada, sin embargo, si no hay un sueño apropiado y esto se prolonga por tres días o más, las consecuencias pueden ser graves. El rendimiento y el estado de ánimo se ven claramente afectados.

No poder dormir causa ansiedad, según los NIH. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual manera, es necesario destacar, en lo que corresponde al sueño, que uno de los trastornos más comunes de este tipo a nivel mundial es el insomnio, que es la propia dificultad para conciliar el sueño y no poder dormir bien durante la noche.

No dormir bien, de 7 a 8 horas diarias, deteriora el estado de salud con el paso del tiempo. En este sentido, de acuerdo con Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, estas son las enfermedades que se pueden sufrir por no tener un óptimo sueño:

Presión arterial alta o hipertensión.

Enfermedad del corazón.

Accidente cerebrovascular.

Enfermedad del riñón.

Obesidad.

Diabetes tipo 2.

Según estudio, se deben dormir aproximadamente 7 horas. - Foto: Getty Images

Si una persona tiene problemas de sueño, debe acudir con urgencia con un profesional de la salud para evitar el surgimiento de las enfermedades mencionadas. Cabe mencionar que hacer ejercicio en las horas de la noche ayuda a conciliar el sueño de una mejor manera.

Más consecuencias de no dormir bien

El sitio web Business Insider resalta otras consecuencias de no dormir de una buena manera:

1. La piel no se regenera bien. “Una mala calidad del sueño está estrechamente relacionada con los problemas crónicos de piel, según una investigación de la Universidad de Wisconsin. Los estudios han demostrado también que cuando la piel sufre daños por el sol o por otros factores, no se cura tan bien en la gente que duerme mal, por lo que esa gente termina mostrando más síntomas de envejecimiento de la piel”, afirma.

2. No se controlan los impulsos. Las personas que no logran dormir bien durante la noche empiezan a sufrir de ansiedad, por lo que, caen por los impulsos y empiezan a comer alimentos calóricos.

Dormir con un sostén ajustado puede dificultar una óptima circulación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Se hace difícil el aprendizaje. Como resaltó anteriormente, el no dormir bien por la noche y estar somnoliento durante el día hace muy difícil que una persona se puede concentrar al momento de estudiar o de ser el caso, de trabajar. El rendimiento claramente bajo.