La maicena, el secreto para un cabello liso y sedoso; así se debe aplicar

En la actualidad existen tratamientos capilares que consiguen la sedosidad y el brillo del cabello; sin embargo, muchos de ellos suelen tener un precio alto que no todo logran pagar, como por ejemplo, los alisados temporales, entre otros.

No obstante, un estudio de los National Institutes Health (NIH), citado por Infosalus y publicado por Journal of the National Cancer Institute, señala que las mujeres que se alisan constantemente el cabello aumentan el riesgo de cáncer de útero, incluso menciona que no se encontró una relación con esta enfermedad y los tintes del cabello.

Para encontrar dicha conclusión se contó con los datos de 33.497 mujeres estadounidenses que se encontraban en el rango de edad entre los 35 y 74 años, y con un seguimiento de más de una década -11 años- donde se registraron 378 casos de cáncer de útero.

“Estimamos que el 1,64 por ciento de las mujeres que nunca usaron alisantes para el cabello desarrollarían cáncer de útero a la edad de 70 años; pero para los usuarios frecuentes, ese riesgo aumenta hasta el 4,05 por ciento”, señaló la jefa del grupo de Epidemiología Ambiental y del Cáncer del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que “el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo, con una incidencia estimada de 604. 000 nuevos casos y 342.000 muertes en 2020. En torno al 90% de los nuevos casos y muertes en el ámbito mundial en 2020 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos”.

Es entonces que la creencia popular señala que el uso de maicena junto con otros ingredientes pueden ser útiles para alisar el cabello y evitar que se dañe.

Al peinar el cabello crespo se puede esponjar. - Foto: Getty Images

Beneficios de la maicena

El portal En Pareja menciona que el efecto alisante de la maicena es ideal para quienes quieren aplacar el cabello, incluso puede ser útil para restaurarlo. Cabe mencionar que tiene una textura fina y suave que de acuerdo con Mejor con Salud es útil para:

Desmanchar artículos de cuero: según explica, cuando el cuero tiene contacto con el aceite se mancha, pero la maicena o este almidón lo que hace es absorberlo.

Combatir la grasa del cutis: si bien el acné es un trastorno de la piel -según la Clínica Mayo- en el cual se taponan los poros con células muertas y grasa, Mejor con Salud sugiere frotar esta harina en la piel para que elimine el sebo.

La maicena también se puede usar para la preparación de postres. - Foto: Getty Images

Reducir el riesgo de pie de atleta: de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus, es un hongo que se acomoda entre los dedos de los pies. Los síntomas principales son comezón, enrojecimiento y eccema. Por esto, el portal web señala que la maicena puede absorber la humedad y, por tanto, aliviar los síntomas que produce esta afección como la rasquiña.

Alisar el cabello: la mascarilla con maicena puede hidratar el cuero cabelludo y darle un brillo especial.

El cabello seco suele ser más fuerte que cuando está mojado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Modo de preparación

Hervir 2 tazas de agua junto con 4 cucharadas de maicena. Revolver hasta que se haya diluido la maicena. Dejar enfriar. Luego agregar 2 cucharadas de aceite de oliva y un chorrito de acondicionador. Aplicar en todo el cabello y dejar actuar la mezcla por media hora. Enjuagar con agua tibia y champú. Llevar a cabo este tratamiento 2 días a la semana.

Es importante observar que este tratamiento casero no provoque reacciones alérgicas, si es así se recomienda desistir de su uso y consultar con un profesional.