El azúcar en la sangre es la principal fuente de energía del cuerpo, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

No obstante, cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez, el azúcar en la sangre se sube, pero la única forma de conocer los niveles es a través de un examen de sangre, y si se llegan a tener elevados los niveles se pueden buscar soluciones naturales para reducirlos, y el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde, reveló que la planta con efecto hipoglucémico que ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre es el llantén.