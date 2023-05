¿Cómo controlar el azúcar en la sangre sin medicamentos?

Los niveles de azúcar o glucosa en la sangre son uno de los temas que más mantiene atentos a los ciudadanos colombianos y de diferentes partes del mundo, pues este es un indicador que habla del estilo de vida que lleva cada individuo.

Cabe mencionar que el azúcar o glucosa en la sangre es la principal fuente de energía del cuerpo. Esta se obtiene a través de los alimentos que se ingieren a diario y la insulina, una hormona que es producida por el páncreas, permite su acceso a las células para que la sustancia no se acumule en el torrente sanguíneo.

Cuando una persona abusa del consumo de alimentos o productos cargados de azúcar la glucosa se eleva en la sangre y esta situación aumenta el riesgo de padecer una enfermedad crónica y metabólica como la diabetes. Los elementos que más estimulan el aumento de esta sustancia en el organismo son las bebidas carbonatadas y alcohólicas, las golosinas y postres, y las harinas refinadas.

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

La entidad incluye que, “con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional”.

Cabe mencionar que los principales síntomas de la diabetes son la pérdida de la visión, el aumento de la sed, la micción frecuente, infecciones que atacan constantemente, heridas que tardan en sanar, entre otras más.

De igual manera, es necesario destacar que antes de que un profesional de la salud declare que se padece diabetes, una persona pasa por un estado denominado prediabetes, el cual puede ser reversible. No obstante, si no se toman las medidas necesarias para bajar los niveles altos de glucosa o azúcar en la sangre, se termina sentenciando que se padece la enfermedad como tal.

Por eso, es tan importante mantener la glucosa en la sangre en niveles controlados. Precisamente, existen diferentes formas para tener el azúcar regulada sin usar medicamentos. De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, estas son las alternativas naturales:

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

Se deben elegir alimentos que sean bajos en calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal.

Es oportuno consumir alimentos con más fibra como, por ejemplo; cereales, panes, galletas, arroz o pasta integrales.

También se deben elegir alimentos como frutas, vegetales, granos, panes y cereales integrales, y leche y quesos sin grasa o bajos en grasa.

Tomar agua en lugar de jugos o sodas regulares.

Después de lo anterior, se puede concluir que la mejor estrategia para controlar la glucosa en la sangre y prevenir la diabetes es mantener un estilo de vida saludable en el que se priorice una alimentación sana.

Por último, es de resaltar que un análisis de sangre es la única medida para evidenciar el estado del azúcar en el torrente sanguíneo. Este se puede realizar en un centro médico especializado.