La planta medicinal que ayuda a bajar el colesterol y reducir grasa abdominal

Ahora bien, el limón contiene citroflavonoides, vitamina C, antioxidantes y aceite esenciales naturales, que ayudan a limpiar las arterias y a combatir el colesterol. Esta fruta evita que el colesterol se peque a las paredes de las arterias; no obstante, aún no hay evidencia científica que compruebe dicha hipótesis. Pero se debe tener presente que el consumo de jugo de limón también estimula la quema de grasas y, por tanto, favorece la pérdida de peso.