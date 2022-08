Todo el mundo tiene problemas para dormir en algunas ocasiones, pero si esto sucede a menudo, la falta de sueño puede afectar la salud y hacer que sea difícil sobrellevar el día, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

“El dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor”, explica el Dr. Merrill Mitler, experto en sueño y neurocientífico de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Además, la biblioteca indicó que el sueño es importante para la salud en general, pues cuando no se duerme lo suficiente (privación del sueño), se puede sentir cansancio y además, afectar el rendimiento, incluyendo la capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos.

Adicional a lo anterior, puede llevar a que la persona tome malas decisiones y se ponga en situaciones de riesgo, ya que las personas que no duermen bien son más propensas a sufrir accidentes.

Asimismo, la doctora Stacy M. Peterson and Brooke L. Werneburg le explicaron a Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, que la falta de sueño influye en lo que se come y cuánto se come, dado que las hormonas se regulan durante el sueño y al faltar horas de sueño, las hormonas del hambre se descontrolan y eso aumenta la sensación de hambre y disminuye la saciedad.

Por ello, el Heraldo USA reveló que la areca es una planta que por sus capacidades de purificar el aire mejora la circulación sanguínea y así se mejora la calidad del sueño. De hecho, el cuidado de esta planta es muy sencillo, ya que solo requiere de mucha luz, pero no la luz directa del sol.

Por su parte, la biblioteca reveló otros hábitos para mejorar los hábitos de sueño como, por ejemplo:

Irse a la cama y despertar a la misma hora todos los días.

Evitar la cafeína, especialmente por la tarde y noche.

Evitar la nicotina.

Hacer ejercicio con regularidad, pero no demasiado tarde.

Evitar las bebidas alcohólicas antes de acostarse.

Evitar comidas y bebidas pesadas por la noche.

No tomar siestas después de las tres de la tarde.

Relajarse antes de acostarse, por ejemplo, tomando un baño, leyendo o escuchando música suave.

Mantener el dormitorio con una temperatura fresca.

Deshacerse de distracciones como ruidos, luces brillantes y el televisor o computadora en el dormitorio. Además, no usar el teléfono o tableta justo antes de acostarse.

Hacer que el dormitorio sea un lugar cómodo, y usarlo solamente para dormir.

Obtener suficiente sol durante el día.

No acostarse en la cama despierto. Si no se puede dormir tras 20 minutos, levantarse y hacer algo relajante.

Sobre la misma línea, es importante señalar la cantidad de sueño que necesita una persona depende de varios factores y el principal es la edad, pero en términos generales se necesitan:

Bebés de 4 a 12 meses: De 12 a 16 horas, incluidas las siestas.

De 1 a 2 años: De 11 a 14 horas, incluidas las siestas.

De 3 a 5 años: De 10 a 13 horas, incluidas las siestas.

De 6 a 12 años: De 9 a 12 horas.

De 13 a 18 años: De 8 a 10 horas.

Adultos: 7 horas por noche o más.

Además, el portal Xataka citó un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología que reveló que “irse a dormir entre las 22:00 y las 23:00 de la noche se asocia con un menor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca (y a otros problemas relacionados)”.