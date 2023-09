La poderosa fruta que mejora la digestión y combate el colesterol

Los múltiples beneficios que ofrecen, y su delicioso sabor, hacen que las mandarinas sean una de las frutas más consumidas en la actualidad, por lo que médicos expertos en nutrición recomiendan el consumo de este cítrico a diario. Está comprobado que las mandarinas cuentan con menos de cuarenta calorías, aportan alrededor de 1,5 gramos de fibra, contienen una elevada cantidad de flavonoides y tanta vitamina C como la naranja.

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La mandarina es una fruta rica en fibra | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Y aunque se recomienda consumir una de estas frutas cada día, no quiere decir que no se pueda comer más de una. Incluso a mayor cantidad de mandarinas diarias, más fuerte estará el sistema inmunológico, gracias al consumo de vitamina C, que es la vitamina más presente en todo tipo de remedios para prevenir y combatir enfermedades como la diabetes.