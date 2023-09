La poderosa legumbre que mejora el tránsito intestinal, previene la anemia y mejora el sistema nervioso

Los pacientes que se alimentan bien no quiere decir que nunca van a enfermarse ; sin embargo, la alimentación puede ser una arma para prevenir las enfermedades o para superarlas de una mejor manera. Un nutricionista es el profesional idóneo para determinar qué alimentos ingerir, en qué cantidades y con qué regularidad, dependiendo de la edad, el peso y las necesidades nutricionales de cada paciente.

Otro padecimiento diagnosticado con frecuencia es la anemia, esto sucede en pacientes que no producen la suficiente cantidad de glóbulos rojos, esta enfermedad suele generar síntomas como cansancio y debilidad.

Las personas diagnosticadas deben ingerir cantidades adicionales de hierro, bien sea por medio de suplementos o alimentos, quien determinará la manera será un profesional de la salud. Lo ideal es no automedicarse, es decir, no ingerir ningún suplemento con hierro hasta que el profesional no lo formule.