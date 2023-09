La potente planta que ayuda a bajar la fiebre y expulsar las flemas acumuladas

En primera instancia, hay que precisar que la fiebre no es como tal una enfermedad. Por lo general, se trata de una señal de que el cuerpo está tratando de combatir una afección o infección.

En la mayoría de escenarios, la fiebre está asociada con infecciones respiratorias. Por ejemplo, una gripe común puede ser causal de fiebre, aunque este síntoma no siempre aparece.

No tratar la fiebre puede escalar a complicaciones de salud mayores. | Foto: Freepik

La planta que ayuda a bajar la fiebre

No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, de manera que su efectividad no está garantizada en un 100 %. Dicho esto, lo más aconsejable es consultar primero con un médico de confianza.