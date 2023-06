La semilla que ayuda a bloquear la absorción de grasas y azúcar, según expertos

Científicamente, las semillas de lino se conocen como Linum usitatissimum que, según explica la Clínica Mayo, están compuestas de fibra soluble y fitoestrógenos que podrían reducir el riesgo de cáncer. No obstante, el centro especializado menciona que, por ejemplo, el aceite de lino no tiene esta clase de compuestos.

¿Cómo las semillas de lino ayudan a bloquear la absorción de sangre y azúcar?

El centro especializado menciona que este tipo de semilla -denominada linaza- puede bloquear la grasa porque tiene la capacidad de reducir el colesterol LDL, ya que “es una sustancia cerosa” que al depositarse en las arterias incide en posibles enfermedades cardíacas.

Incluso Tua Saúde menciona que el omega-3 que lo compone reduce el colesterol LDL porque es un tipo de grasa poliinsaturada que, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, se encuentra en varios alimentos, como algunas semillas, aceites vegetales, salmón y nueces”.

En el caso del azúcar, las semillas de linaza tienen la capacidad de reducir la glucosa del torrente sanguíneo, disminuyendo el riesgo de diabetes, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad crónica y metabólica que a largo plazo puede dañar los riñones, los nervios e incluso los ojos.

Además, la institución prestigiosa, a través de la profesional Katherine Zeratsky, menciona que se debe consumir esta semilla en su versión molida porque entera “puede pasar por el intestino sin digerir, lo cual significa que no aprovecharás todos los beneficios”, indica.

Asegura que la linaza se puede incluir en diferentes preparaciones durante el día, como en el desayuno, en un yogur, o en una ensalada, por ejemplo.” La linaza no debe consumirse al mismo tiempo que los medicamentos orales”, añade.

Es entonces que el consumo de agua de linaza hervida radica en la pérdida de peso, porque tiene un efecto saciante, que reduce el apetito, impidiendo la ingesta de otros alimentos.

Modo de preparación

Hervir 2 tazas de agua. Una vez esté en su punto de ebullición, agregar 2 cucharadas de linaza. Dejar hervir por 3 minutos más. Bajar del fuego. Reposar. Consumir.

Una vez esté fría se puede colar y consumir preferiblemente en ayunas, aconseja Mundo Deportivo, porque de esta manera se puede obtener sus beneficios, si se desea se puede agregar unas gotas de limón.

Otros beneficios de la linaza

El portal Tua Saúde también explica que como la linaza está compuesta de omega-3, tiene propiedades antiinflamatorias, siendo útil para desinflamar el organismo.

Seguido a esto, las mujeres se ven beneficiadas con el consumo de linaza cuando tienen su menstruación e incluso se acercan a la menopausia, ya que gracias a los fitoesteroles y los lignanos, se pueden regular las hormonas.

Además, a la amplia lista de beneficios se suma -según el sitio web- su capacidad de combatir el estreñimiento que, según afirma el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) es “una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

Cabe mencionar que algunas personas deciden usar agua de alianza par darle forma, brillo y crecimiento a su cabello, por lo cual sus propiedades se extienden dentro de la cosmética.

Finalmente, es importante considerar la forma en la que se va a consumir esta semilla porque puede ser contraproducente en algunas personas causándoles, quizá, estreñimiento, por lo que antes de una ingesta regular y prolongada es importante consultar con un profesional de la salud e identificar sus efectos tanto positivos como negativos, teniendo presente que de acuerdo con la Clínica Mayo es mejor su consumo cuando está molida.