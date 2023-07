La verdura que ayuda a prevenir y aliviar los espasmos gástricos

Debido a que generalmente se producen ocasionalmente no requieren un tratamiento, pero a veces son tan fuertes que impiden el paso de la comida o los líquidos. En estos casos existen algunas recomendaciones que se deben seguir.

“Existen dos tipos de espasmos esofágicos: distal e hipercontráctil (esófago en martillo neumático)”, indicó el centro hospitalario en su página web, tras advertir que no existen factores de riesgo conocidos para esta afección.

Tratamientos

“Debido a que no existen estudios a largo plazo de este enfoque, por lo general, la miotomía no se recomienda para los espasmos esofágicos. Sin embargo, se podría considerar si otros tratamientos no funcionan”, advirtió la Clínica Mayo.