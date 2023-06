La vitamina que ayuda a quemar grasa acumulada

Perder peso no es una tarea sencilla y menos cuando existen malos hábitos alimenticios. Además, existen algunas dietas que no son suficientemente nutritivas, lo cual hace que la pérdida de peso genere efectos perjudiciales para la salud.

En concreto, no ingerir calorías (lo que usualmente ocurre en las dietas), puede afectar de forma significativa el peso. Además, puede afectar el metabolismo, lo cual hace que los resultados del esfuerzo sean mínimos o nulos, por eso, el cuerpo necesita consumir vitaminas extra diariamente.

Cabe recordar que algunas dietas se centran en ciertos tipos de alimentos, por lo que el organismo no estará recibiendo la cantidad adecuada de vitaminas en su dieta. Por esta razón, es fundamental consumir suplementos vitamínicos para reponer la pérdida o falta de nutrientes, según el magacín Harpers Bazzar México, en su sección de salud.

Así mismo, algunas vitaminas promueven la pérdida de peso por medio de la estimulación de órganos para facilitar el proceso (generalmente la glándula tiroides), la cual activa el metabolismo que necesita el cuerpo para quemar calorías y grasas.

¿Qué vitaminas tomar para bajar de peso?

Vitamina A

Este liposoluble fortalecerá los tejidos musculares para cargar más peso o tener mayor fuerza.

Además, ayudará a mejorar la visión y evitará la caída del cabello.

Esta se puede encontrar en alimentos como el brócoli, la calabaza, en zanahorias, mango y melón, entre otras opciones.

Omega-3:

Un estudio publicado en Appetite señaló que este tipo de ácidos grasos insaturados favorece la sensación de saciedad y además, puede sustituir grasas saturadas por insaturadas, lo cual se asocia a una leve reducción de peso corporal.

Vitamina B

Si el objetivo es aumentar volumen en los músculos, se recomienda ingerir vitamina B, que está en alimentos como el huevo, salmón, pollo, carne, entre otros productos lácteos.

Además, esta vitamina aportará energía para que el rendimiento sea mejor cuando se entrena.

Vitamina C:

Algunos estudios demuestran que esta vitamina ayuda a quemar grasas de forma efectiva, porque es necesaria para la formación de carnitina, una sustancia imprescindible para que los lípidos se oxiden en el cuerpo, según el portal Vitónica, en su sección de salud y bienestar.

Vitamina D

La vitamina D es lo que se necesita para prevenir enfermedades óseas.

Esta se puede encontrar en el queso, huevo o leche.

La falta de vitamina D

Unos niveles bajos de esta vitamina en sangre retrasan la pérdida de peso. María Real Capell, farmacéutica, nutricionista y psiconeuroendocrina, explica detalladamente las razones:

Entre las funciones que realiza la vitamina D, está la de regular el metabolismo de las hormonas que influyen en el peso corporal, en específico la insulina.

Cuando hay picos de glucosa circulando en sangre, la insulina es la encargada de repartirla a los tejidos para aportarles energía.

Por lo tanto, la vitamina D mejora la resistencia a la insulina, evitando tener un índice glucémico alto (una subida de glucosa en sangre) que provoca inflamación. Incluso, la vitamina D es también antiinflamatoria.

¿Cómo ayuda la vitamina D a perder peso?

Mejora el metabolismo energético.

Favorece tener una composición de la microbiota propia de persona delgada (con más Bacteroidetes que Firmicutes).

Mejora la resistencia a la insulina.

Recomendaciones generales:

No está de más decir que estos no tiene efectos milagrosos y su sola ingesta no puede provocar un cambio en el peso; sino que estos nutrientes forman parte de un conjunto de hábitos que conducirán a bajar unos kilos de más. Por esta razón, siempre se sugiere, además de incluir estos nutrientes en la dieta, hacer ejercicio, reducir el estrés y cuidar las calorías.