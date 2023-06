Colágeno casero para estirar la piel después de los 50 años

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) menciona que el colágeno es una “proteína fibrosa que se encuentra en los cartílagos y otros tejidos conjuntivos” incluso en la piel, por lo que su ausencia se relaciona con las líneas de expresión y las arrugas, siendo estas signos de la edad.

Entre tanto, aunque no es posible resistirse al paso de los años, sí se puede evitar un envejecimiento prematuro con el cambio de hábitos malsanos como el consumo de cigarrillo, alcohol y alimentos ricos en grasa.

Asimismo, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) asegura que la frecuente exposición al sol “provoca la aparición precoz de arrugas y zonas oscuras en la piel” conocidas como manchas.

Cabe recordar que el cáncer de piel se relaciona con la alta exposición al sol, que se divide en tres: carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular y melanoma.

La vitamina C también se puede encontrar en pastillas efervescentes. - Foto: Getty Images / BSIP

Para evitar la aparición de los daños del sol sobre la piel, es importante de primera mano, aplicar suficiente bloqueador solar; asimismo, mantener una dieta balanceada donde se incluyan frutas y verduras que procuren el bienestar del organismo e incluso logren estimular la producción de colágeno, y neutralizar los radicales libres, como la vitamina C.

Así lo afirma MedlinePlus que señala que esta vitamina se utiliza para “formar una proteína importante llamada colágeno”.

No obstante, en la actualidad, existen muchos productos cosméticos que en su etiqueta mencionan que están compuestos de vitamina C y colaboran con el bienestar de la piel.

Por ejemplo, un artículo publicado por Harvard Medical School, señala que la vitamina C tópica -también llamado suero o sérum- trae muchas ventajas sobre la piel para combatir el acné, los daños solares y restaurar el tejido cuando se ha visto obstruido por UV.

Además, el estudio “Los roles de la vitamina C en la salud de la piel”, liderado por Juliet M. Pullar, Anitra C. Carr y Margreet CM Vissers, precisa que el uso de vitamina C tópica es útil para la piel contrarrestando la aparición de arrugas y mejorando la textura de la piel.

Las arrugas son signos de la edad. - Foto: Getty Images

Cuando el suero de vitamina C es usado junto con bloqueadores y vitaminas (como la E) combate los daños que se generan a largo plazo por los rayos ultravioleta, controlando a su vez, el sebo y mitigando la aparición de acné, menciona dicha investigación.

Asimismo, cabe considerar que en la creencia popular existen mascarillas que tienen un efecto de firmeza, que sobre la piel pueden ser consideradas como colágeno casero gracias a sus ingredientes, tales como, la caléndula, el anís y la linaza.

Colágeno casero para después de los 50 años

Panorama Web menciona que el uso de esta mascarilla puede brindar un efecto bótox sobre la piel, porque está compuesta de caléndula y linaza, principalmente:

Caléndula: es una planta que tiene múltiples ventajas sobre la salud, que sirve para aliviar síntomas en la piel, causados por irritaciones o inflamaciones, según Tua Saúde.

Linaza: el sitio web explica que al estar compuesta de pectinas, y mucílagos, que producen un aspecto suave en el cutis, combatiendo las manchas y reduciendo la aparición de arrugas.

Las arrugas son signos de la edad. - Foto: Getty Images

Modo de preparación y uso

Hervir durante 5 minutos 300 ml de agua con una cucharada de caléndula y una de anís estrellado. Colar la mezcla en un recipiente y agregar una cucharada de agua de rosas. En otra olla colocar a hervir por 10 minutos una cucharada de semillas de linaza agregando la infusión de anís y caléndula. Pasado este tiempo, con la ayuda de una gasa, colar la mezcla y vertirla en un recipiente. Añadir una cucharada de sábila. Con el rostro limpio, aplicar la mezcla en el rostro junto con la realización de suaves masajes en las noches. Dejar absorber.

Finalmente, se recomienda que si se observa una reacción alérgica se suspenda el uso de la mascarilla.