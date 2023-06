Piel de porcelana: ¿cómo usar la vaselina para disminuir las arrugas y líneas de expresión?

Disminuir las arrugas y prevenir la aparición temprana de líneas de expresión no es tan difícil como se puede llegar a imaginar. Basta acudir a remedios caseros que aporten colágeno o apostar por fórmulas para evitar que la piel se deshidrate.

La vaselina, por ejemplo, es una buena receta para quienes sufren de piel deshidratada, así lo demostró un estudio de la Universidad de Harvard titulado: “Skin in the game: Two common skin problems and solutions for men”, en español, “La piel en juego: dos problemas comunes de la piel y soluciones para los hombres”.

Vaselina, la clave para 'rejuvenecer'. - Foto: Getty Images

Según el artículo, la vaselina es especialmente recomendada para la piel por dos razones: detiene la pérdida de agua, evitando que se vea cuarteada, y sin tapar los poros, contrario a algunos productos en el mercado. Eso sí, la publicación sugiere acudir al dermatólogo antes de usarla en el rostro, dado que el cutis puede ser demasiado sensible para esta grasa mineral.

¿Cómo aplicarla? Después de un duchazo, cuando la piel todavía esté húmeda, de acuerdo con el estudio de la institución universitaria.

Pero la vaselina también es recomendada para la piel debido a los aportes que hace en vitaminas A y E, útiles para que la piel no pierda elasticidad y firmeza, al menos, eso fue lo que reveló un artículo publicado en el Indian Journal of Dermatology.

La vaselina también es efectiva en áreas como codos, talones y rodillas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, debido a la presencia de antioxidantes, la vaselina combate los radicales libres, moléculas que atacan al colágeno y la elastina, esenciales para la piel.

Los siguientes son otros beneficios que la vaselina puede tener para la piel, de acuerdo con el portal Salud 180.

Protección de la piel : la vaselina sirve como un escudo contra el clima, ayuda a proteger la piel contra la resequedad y las quemaduras del sol.

Alivio del dolor: la vaselina se usa como producto ideal para sanar ampollas causadas por rozaduras o por fricción en áreas del cuerpo como los talones o dedos de los pies.

Tratamiento de la piel seca: la vaselina hidrata y suaviza la piel seca, es especialmente efectiva en áreas como codos, talones y rodillas.

Hidratación del cabello: la vaselina sirve para hidratar y suavizar el cabello seco y dañado, especialmente las puntas abiertas.

Protección de las uñas: la vaselina cuida y fortalece las uñas.

Receta: colágeno a base de arroz para la piel

Cuidar de la salud de la piel es más barato de lo que algunos creen. No es necesario acudir a productos tópicos que en más de una ocasión afectan el bolsillo. ¿Cómo? Con un colágeno casero a base de arroz, como apoyo al trabajo hecho por la vaselina.

¿Por qué el arroz como base del colágeno casero? “Por su capacidad para remover la piel muerta que se acumula en los poros, dejando que los aceites naturales del cuerpo hidraten y le den vida a la dermis”, de acuerdo con la información suministrada por Fedearroz en su página web.

El arroz, pues, cumple una función de exfoliante natural, pero además es rico en vitaminas del complejo B, vitamina E, magnesio, manganeso, calcio y potasio.

Ingredientes:

El ingrediente principal de la horchata es la harina de arroz. - Foto: Getty Images

2 cucharadas de arroz

1 cucharada de aceite de coco

1 cucharada de harina de trigo

1 cucharada de gel de aloe vera

Instrucciones