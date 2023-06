La vitamina que se debe consumir para cuidar el cerebro

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), el cerebro es “la parte más grande del encéfalo” que guarda relación con el funcionamiento de los músculos, el pensamiento y las emociones, por ejemplo.

Por esto, es importante mantener una dieta saludable donde se incluyan frutas y verduras, pues según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus) estos alimentos están compuestos de vitaminas, minerales y fibras que le traen bienestar al cuerpo.

Incluso la enciclopedia médica a través de su servicio en línea menciona que 13 son las vitaminas esenciales que necesita el cuerpo para funcionar de manera correcta, como por ejemplo:

Vitamina A: este nutriente tiene una relación con la salud de los ojos, siendo la zanahoria uno de los alimentos que más la contiene.

Vitamina C: MedlinePlus menciona que es un nutriente indispensable para el desarrollo del cuerpo, que tiene dentro de sus funciones reparar los tejidos, cicatrizar y ayudar con la absorción de hierro, sin contar su rol en la formación de tendones, cartílagos y vasos sanguíneos.

Vitamina D: tiene como función absorber el calcio. Se obtiene ya sea por una dieta equilibrada, la exposición al sol y/o a través de suplementos.

Vitamina K: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), explican que esta vitamina es una sustancia que usa el organismo para detener los sangrados y formar coágulos.

Vitamina B12: es importante porque dentro de sus muchas funciones colabora con la formación de glóbulos rojos y procura el bienestar del sistema nervioso.

Pero, el grupo de vitaminas B es fundamental para el cuidado del cerebro, siendo este “el órgano que más energía requiere: necesita la mitad de toda la energía que provee el azúcar en el cuerpo para funcionar correctamente”, precisan los CDC.

Por esto, las siguientes vitaminas son indispensables para el cuidado del cerebro, puesto que el déficit de ellas, puede causar complicaciones en la salud.

La deficiencia de vitamina B12 puede causar debilidad en el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Vitamina B12

Como se mencionó anteriormente, es una vitamina que participa en la formación de glóbulos rojos, y provoca el bienestar del sistema nervioso central.

Lo anterior también lo confirma la Clínica Mayo en uno de sus informes donde menciona a través del experto Daniel K. Hall-Flavin que, la vitamina B12 tiene “un papel importante en la producción de sustancias químicas del cerebro que afectan el estado de ánimo y otras funciones cerebrales”.

Un déficit de ella puede causar depresión, por lo que el experto aconseja con la ayuda de un médico identificar las razones por las cuales no se podría estar obteniendo, ya sea porque el cuerpo no la absorbe o porque dentro del plan de alimentación no se prioriza.

La vitamina B1 se encarga de aportar la energía que el cuerpo necesita por medio de algunos alimentos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Vitamina B1

Por su parte, la tiamina (vitamina B1) cumple un papel fundamental en el bienestar de las células del cerebro, específicamente con el bienestar de las neuronas, según MedlinePlus.

“La tiamina también juega un papel en la contracción muscular y la conducción de las señales nerviosas (...) es esencial para el metabolismo del piruvato, que es una molécula importante en varias reacciones químicas del cuerpo”, añade el centro médico.

El banano tiene vitamina B6 - Foto: Getty Images

Vitamina B6

El NCI puntualiza que esta vitamina es útil para “mantener sanos los nervios”. Sin embargo, sus funciones no se quedan solo ahí, ya que es buena regulando el azúcar en la sangre y participando en la elaboración de los glóbulos rojos. Es de tal importancia que un déficit de ella puede ocasionar trastornos neurológicos.

“El nivel diario promedio de ingesta que es suficiente para satisfacer las necesidades de nutrientes de casi todas las personas sanas (97% a 98%). Una dosis diaria recomendada es un nivel de ingesta basado en evidencia de investigación científica”, concluye MedlinePlus.