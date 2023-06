Los beneficios del consumo de melón para el cerebro

El cerebro es el gran motor del organismo que transporta o delega órdenes, señales y funciones al resto de sistemas. En ese sentido, la salud de esta parte del cuerpo será vital, pues de ello depende el correcto funcionamiento de otras partes y el pleno ejercicio de cada uno de los sentidos que hacen parte del día a día.

Es por esto que los profesionales de la salud han recomendado medicamentos, terapias, rutinas y todo tipo de actividades para hacer con que tal órgano se desarrolle con plenitud, sea en personas jóvenes o mayores.

El melón contribuye en gran manera a mejorar el rendimiento del cerebro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Y es que la principal energía que emplea el cerebro para su funcionamiento proviene de la alimentación saludable y balanceada. Productos ricos en carbohidratos, vitaminas, minerales, ácidos grasos y proteínas son necesarios en ese orden de ideas.

Asimismo, grasas poliinsaturadas como el Omega-3 también son de gran beneficio para el sistema nervioso, así como para el pensamiento o el aprendizaje. Pescados azules, mariscos o semillas son recomendables para adquirir tal componente.

En ese sentido, la glucosa también es fundamental para el comportamiento cerebral. No obstante, por ser un azúcar, su exceso es peligroso. Justo por ese motivo, los médicos sugieren encontrar fuentes ricas de este monosacárido que sean naturales, siendo las frutas las más comunes.

Una de las más recurrentes en las recomendaciones médicas es el melón. El cucumis melo, que hace parte de la familia de las cucurbitáceas, fue distribuido al mundo desde Asia occidental (donde se registran los primeros cultivos). No obstante, su yacimiento silvestre aún se desconoce.

El melón es fuente de vitaminas, agua y otros nutrientes esenciales. - Foto: Getty Images

Esta es además una de las frutas con más agua en su interior, por lo que es un elemento fundamental para la hidratación. No en tanto, esta no es la única bondad que hay en su esencia, sino que también es una rica fuente de vitaminas A, B, C y E. Contiene gran cantidad de ácido fólico, fibra, calcio, hierro y potasio.

Si se consume de manera sólida, es un refrigerio dulce, pero bajo en calorías.

Así las cosas, además de ser un alimento refrescante y sabroso, el melón también ofrece beneficios para la salud cerebral. Aquí hay algunas razones por las que este fruto puede beneficiar al cerebro:

Hidratación: Como ya se dijo antes, el melón tiene un alto contenido de agua, lo que ayuda a mantener una adecuada hidratación cerebral y a mejorar el funcionamiento cognitivo.

Antioxidantes: Entre otras cosas, el melón es una fuente de antioxidantes, como la vitamina C y el betacaroteno, que pueden proteger las células cerebrales del daño causado por los radicales libres y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Fuente de vitaminas y minerales: Una de las vitaminas en las que el melón es rico es en aquellas del complejo B, las cuales son esenciales para el funcionamiento cerebral, incluyendo la producción de neurotransmisores. Además, proporciona minerales como el potasio y el magnesio, que contribuyen al equilibrio y la salud cerebral.

Bajo en calorías: El melón es una opción de snack saludable y baja en calorías, lo que puede ayudar a mantener un peso corporal adecuado y prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, que pueden afectar negativamente la salud cerebral.

Efecto refrescante: El consumo de melón puede proporcionar una sensación refrescante y revitalizante, lo cual puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo y la función cognitiva.

El melón es una fruta está compuesta de vitamina C, siendo un potente aliado para la salud. - Foto: Getty Images

Por otro lado, se conoce que el melón ayuda a liberar y eliminar toxinas del cuerpo, lo que facilita el correcto funcionamiento de este órgano que hace parte del sistema digestivo. Además, por ser fuente de vitamina C, este fruto ayuda a combatir enfermedades causadas por el alcohol, sustancia que tiene gran incidencia en la salud del hígado.

Una de las formas de aprovechar sus beneficios es mezclándolo con menta, para lo cual se puede elaborar un jugo. A las virtudes del melón, la menta aporta sus beneficios antiinflamatorios, lo cual favorece la condición del mencionado órgano, según una publicación del portal Gastrolab de México.