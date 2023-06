Esto es lo que le hace el consumo frecuente de melocotón al cerebro

El consumo frecuente de frutas y verduras es indispensable para el bienestar del cuerpo porque según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) pueden reducir el riesgo de afecciones como la diabetes o incluso el cáncer, lo que no significa que necesariamente eliminen las probabilidades de su desarrollo.

“Las frutas y verduras también proveen vitaminas y minerales esenciales, fibra y otras sustancias que son importantes para la buena salud”, mencionan.

Sin embargo, es importante conocer el índice glucémico (IG) de cada alimento, porque este es una variable en la cual se determina la rapidez con la que se elevan los niveles de azúcar en la sangre, siendo 0 el valor menor y 100 el mayor, considerando que a partir de 70, el IG es muy alto, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus).

Por ejemplo, alimentos como la quinoa, la cebada, la leche, el yogur, las manzanas, las uvas, y las zanahorias, entre otros alimentos, registran un IG menor de 55, que significa que los niveles de azúcar que aumentan son bajos.

A partir de ahí, alimentos como el cuscús, arroz integral y pan de centeno reportan un IG en el rango de 56 a 69; pero en el caso de la piña, la miel, el arroz blanco y el pan blanco superan el IG de 70.

Incluso la enciclopedia médica a través de su servicio en línea menciona que quienes tienen un diagnóstico de diabetes deben tener presente estos valores porque los alimentos con IG alto pueden dificultar el tratamiento de la enfermedad.

La diabetes es una enfermedad crónica silenciosa, pero cuando se manifiesta evidencia diversos síntomas. - Foto: Getty Images

Es entonces que Soluciones para la Diabetes indica que el melocotón es una fruta que tiene un IG de 28 que puede ser favorable, sin señalar que tiene muchas propiedades que también afectan positivamente el cerebro.

Beneficios del melocotón

De acuerdo con Tua Saúde, en uno de sus artículos revisados por la nutricionista, Tatiana Zanin, el Prunus persicae —como es conocido científicamente el melocotón— se distingue por estar compuesto de vitamina C y E, con efectos antioxidantes con la capacidad de:

Mejorar el tránsito intestinal

Como el melocotón es una fruta que está compuesta de fibras solubles e insolubles, colabora con el buen tránsito intestinal porque aumenta el volumen de las heces mejorando el paso de los alimentos por el intestino.

Favorece el tránsito intestinal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por tal razón, el sitio web menciona que el melocotón también puede prevenir la aparición de colon irritable que causa estreñimiento en el cual las heces son grumosas y secas.

Regular la diabetes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en uno de sus informes publicados en su página oficial, señala que alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes prevaleciendo en países de bajos y medianos recursos.

Como ya se mencionó, es importante observar o identificar el IG de cada alimento, para controlar la diabetes. Sin embargo, el melocotón es ideal para quienes tienen un diagnóstico de esta enfermedad siendo más beneficioso si se consume con cáscara.

Es una fruta con vitamina C. - Foto: Getty Images/Tetra images RF

Pero, ¿qué le hace el consumo frecuente de melocotón al cerebro?

En un documento de The North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services se describen los melocotones como frutas saludables que cuando están maduros suelen verse entre rojos y amarillos, por lo que aconseja no consumirlos cuando tienen un “color verdoso, están golpeados o tienen la cáscara quebrada”, afirma.

Por tal razón, su consumo regulado puede ser favorable para el cerebro porque está compuesto de minerales, entre ellos el potasio que, de acuerdo con MedlinePlus, favorece el sistema nervioso, ayudando en las transmisiones cerebrales a los músculos que están en el sistema digestivo, explica Healthline.

Además, está compuesto de folato —una vitamina B—, que de acuerdo con los CDC: “Ayuda a formar el tubo neural”. Lo que quiere decir que sugiere su ingesta en mujer en estado de embarazo “porque puede ayudar a prevenir algunos defectos de nacimiento graves del cerebro (anencefalia) y de la columna vertebral (espina bífida) del bebé”, indican.