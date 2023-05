La vitamina que se debe consumir para perder grasa y ganar masa muscular

Hacer ejercicio físico, sea en la casa o en un gimnasio, es importante para mantener un buen estado de salud y prevenir enfermedades. Sin embargo, no hay que descuidar la alimentación ni los componentes que ofrece, debido a que el gasto energético y muscular necesita recuperarse.

Uno de estos compuestos vitales es la vitamina D. Menshealth señala que los niveles adecuados de este mineral son más de 30 nanogramos por millito en la sangre. Si el índice está por debajo de diez, la persona tendrá un déficit grave que complicará la salud y, cuando el número está en una zona intermedia de 20 a 30, el déficit es moderado.

La primera fuente que proporciona esta vitamina no es un alimento en cuestión. Este componente se obtiene naturalmente por los rayos del sol, lo cual implica que los huesos y piel se mantengan sanos. No obstante, cuando se realiza ejercicio, no bastará solo con el apoyo del sol, sino que hay necesidad de consumir suplemento de vitamina D.

A través de un estudio realizado por expertos de la Universidad Kyung Hee de Corea del Sur, se reveló que el suplemento de la vitamina influye en el organismo de las personas con rutina de actividad física. Al consumir pastillas con la vitamina, los participantes experimentaron mayor pérdida de grasa y mejor desarrollo muscular. Las personas tuvieron una reducción del 9 % de la grasa visceral, la cual es la que se acumula alrededor de los órganos vitales.

Los rayos del sol son la principal fuente de vitamina D. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los investigadores también comprobaron que la vitamina D aumentó significativamente la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, permitió que el cuerpo empleara las reservas de energía de un modo más eficaz.

Con respecto al suministro esta vitamina que proporciona el sol, Menshealth señala que hay que hacer una serie de acciones para aprovechar esta fuente al máximo. En primer lugar, al despertar en la mañana, hay que abrir las cortinas para que la luz solar impregne todo el hogar y, por consiguiente, genere mayor producción de melatonina y cortisol en el cuerpo.

Acto seguido, al acudir al trabajo, estudio o cualquier otra actividad diaria, se recomienda tomar un medio de transporte con el cual se mantenga el contacto con el sol; por ejemplo puede ser un recorrido con bicicleta, lo que permitirá también realizar actividad física. Cuando la jornada culmine y el sol empieza a esconderse. habrá que aprovechar los últimos rayos de luz.

La vitamina D también puede aprovecharse en la noche. Puede que el sol ya no esté en el firmamento, pero la relajación y el descanso también contribuirán a que todo el componente asimilado en el día rinda efecto durante el sueño.

Una buena rutina de sueño aporte a sacarle provecho a la vitamina D. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Como se mencionó anteriormente, cuando una persona tiene hábitos de actividad física; el suplemento de vitamina D es vital para la recuperación del cuerpo. Menshealth indica que este compuesto actúa como hormona e interviene procesos del organismos, los cuales impiden que la persona sea vulnerable ante enfermedades; de la gravedad de la obesidad, osteoporosis, hipertensión e infecciones.

En ese orden de ideas, el suplemento vitamínico recomendado debe ser de 30 a 50 nanogramos por mililitro en la sangre. Los alimentos son la principal fuente de apoyo a la exposición al sol, dado que proporcionan un 10 % extra. Por tal motivo, National Institutes of Health (NIH) indica que estos son los productos que proporcionan vitamina D en mayor medida :

Consumir pescado graso es una fuente suplementaria para obtener vitamina D. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali