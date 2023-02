Las equivocaciones más comunes de maquillaje que suman años

Aunque con el paso del tiempo aparecen los signos de la edad -como las líneas de expresión y las arrugas-, ciertamente, los hábitos saludables contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo, siendo preventivos para algunas enfermedades y el cuidado de la piel.

Por ejemplo, las dietas ricas en frutas y verduras con propiedades antioxidantes, mismas que de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) “pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células”.

“Existe amplia evidencia que el consumo de una dieta con muchas verduras y frutas es saludable y reduce riesgos de sufrir ciertas enfermedades”, agrega.

El cuerpo disminuye la producción de colágeno a cierta edad, según Mundo Deportivo, y a partir de allí, se acentúan algunos pliegues (líneas de expresión y arrugas), por lo que atenuarlas y ocultarlas con maquillaje puede ser contraproducente.

El portal En Pareja revela algunos errores que cometen las mujeres a la hora de maquillarse después de los 40 años, y que les suman más años de los que pueden llegar a tener.

Las cejas

Uno de los elementos importantes para embellecer el rostro, es saber cuidar y retocar las cejas; por esto, el sitio asegura que quienes deciden pintarlas de color negro dan una apariencia mayor. Recomienda utilizar un lápiz de color café y difuminarlo sin reteñirlo.

Existen distintos tipos de cejas. - Foto: Getty Images

La base

La base es un producto que promete emparejar la piel y cubrir muchas imperfecciones de la misma, no obstante, el sitio de belleza, precisa que quienes tienen más de 40 años deberían optar por no usar un producto compacto sino más bien hidratante que no le dé mucho brillo a la piel, ni tampoco una sensación mate, ya que puede acentuar las líneas de expresión y las arrugas aún más.

Asimismo, Hogarmania aconseja unos polvos para el rostro o una base del tono correcto según la piel. Además, tener en cuenta si es mixta, seca o grasa.

El tono de la base es fundamental. - Foto: Getty Images

Usar correctamente el iluminador

Tal y como su nombre lo indica, este producto de belleza busca darle luminosidad al rostro. Por lo que el sitio web señala que, usarlo como un corrector es una de las fallas que muchas mujeres tienen a la hora de maquillarse, ya que este último tiene como función cubrir imperfecciones.

No alistar la piel

Si bien es cierto que en la actualidad cada vez se suman más pasos a la rutina de belleza de cada mujer, es importante acudir con un dermatólogo y verificar que estas actividades se estén llevando a cabo de la manera correcta sin lesionar la piel.

No obstante, Hogarmania precisa que el no prepararla (piel) para aplicar ciertos productos es uno de los errores más comunes, por lo que aconseja lavar el rostro e hidratarla con una crema correcta, es decir, la que supla las necesidades de cada quien.

Es importante retirar las impurezas de la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ojos caídos

Cuando el párpado está caído puede dar un aspecto de cansancio y/o de tristeza, muchas son las maneras que existen para contrarrestarlo, ya que no solo ciertas enfermedades están correlacionadas, sino también el envejecimiento.

Por consiguiente, el uso de maquillaje puede dar una apariencia distinta al rostro y a los ojos, señala Mundo Deportivo, asegurando que la forma en la que se arreglan los ojos puede dar un aspecto diferente.

El maquillaje puede combatir unos ojos cansados. - Foto: Foto Gettyimages

Por último, el no usar en un orden adecuado los productos de maquillaje puede ser desfavorable como: primero, la base, luego el corrector; posteriormente, el iluminador, asegura el sitio web.

Línea seguida sugiere usar polvos sueltos, sombra para los ojos, delineador y lápiz para cejas. Dándole un retoque final a los labios con la ayuda del colorete.

Finalmente, con el consejo de un experto -o asesor de imagen- se pueden detectar otras posibles fallas que al corregirlas exaltaran no solo la belleza, sino que darán una apariencia más joven y saludable.