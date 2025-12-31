Cinco pasos para tener el maquillaje perfecto para recibir el año nuevo

Las fiestas de fin de año son el momento ideal para sacar el mejor look y sentirse segura en cada celebración. Entre cenas, reuniones y brindis, el ritual de belleza se convierte en un aliado indispensable para destacar sin complicaciones.

Pensando en ello, Claudia del Solar, Directora Corporativa de Marketing & Cosméticos de Yanbal, propone una rutina práctica y efectiva para lograr un estilo festivo y elegante en solo cinco pasos. Una combinación de maquillaje, cuidado personal y perfumería que resalta la confianza y la autenticidad de cada mujer en estas fiestas.

1. Un maquillaje que se mantiene intacto

Nada arruina más un look que un maquillaje que no dura toda la noche. La clave está en un producto que en un producto que selle, uniformice y mantenga la piel perfecta por horas.

2. Mirada intensa que enamora

Una mirada expresiva puede transformar cualquier maquillaje. El truco está en lograr pestañas largas, con volumen definido y que se mantengan perfectas toda la jornada.

La base es una gran opción para intentar verse más joven a través del maquillaje. Foto: Getty Images

3. El poder de una sonrisa con color

Un labial vibrante es capaz de cambiar el ánimo y transmitir seguridad en cualquier ocasión. Es el detalle que convierte un look sencillo en uno memorable.

4. Piel hidratada y con glow

La piel es la base de todo look. Una piel hidratada, luminosa y delicadamente perfumada transmite frescura y elegancia sin esfuerzo. La loción de seda es una crema hidratante que ilumina la piel con un glow irresistible y la perfuma.

La razón por la que muchas personas no se maquillan, según la psicología

5. El broche final: una fragancia inolvidable

Ningún look está completo sin un aroma que acompañe y deje huella. El perfume es la firma invisible que cierra el ritual de belleza.