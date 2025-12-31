Salud

Cinco pasos para tener el maquillaje perfecto para recibir el año nuevo

Prepararse para las celebraciones de fin de año es sencillo: maquillaje impecable, piel hidratada y perfumada. Cinco pasos que para brillar en cada ocasión especial.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 2:05 p. m.
La intensidad del maquillaje puede variar según los gustos de cada persona.
La intensidad del maquillaje puede variar según los gustos de cada persona. Foto: Getty Images

Las fiestas de fin de año son el momento ideal para sacar el mejor look y sentirse segura en cada celebración. Entre cenas, reuniones y brindis, el ritual de belleza se convierte en un aliado indispensable para destacar sin complicaciones.

Pensando en ello, Claudia del Solar, Directora Corporativa de Marketing & Cosméticos de Yanbal, propone una rutina práctica y efectiva para lograr un estilo festivo y elegante en solo cinco pasos. Una combinación de maquillaje, cuidado personal y perfumería que resalta la confianza y la autenticidad de cada mujer en estas fiestas.

1. Un maquillaje que se mantiene intacto

Nada arruina más un look que un maquillaje que no dura toda la noche. La clave está en un producto que en un producto que selle, uniformice y mantenga la piel perfecta por horas.

Salud

Las quemaduras con pólvora pueden dejar daños psicológicos que llegan a ser irremediables

Salud

“El sistema está siendo empujado al colapso”: los sectores de la salud rechazan el bajo incremento de la UPC para 2026

Salud

MinSalud le apuesta a MIPRES para hacerle frente a problemas con la entrega de medicamentos a los colombianos: los detalles

Salud

Nueva EPS mueve fichas tras la salida de Colsubsidio y promete continuidad en la entrega de medicamentos

Salud

¿Por qué la depresión no es solo un problema individual?

Salud

Ministerio de Salud confirma que estudiantes de medicina en Colombia recibirán remuneración mensual en su año de internado, a partir de 2026

Salud

Atención afiliados a la Nueva EPS: Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a partir de esta fecha

Cultura

La razón por la que muchas personas no se maquillan, según la psicología

Salud

Cuatro errores que se cometen al momento de aplicar máscara de pestañas o pestañina

Cómo

Maquillaje para Halloween: ideas sencillas y originales que sorprenderán en la noche de disfraces

2. Mirada intensa que enamora

Una mirada expresiva puede transformar cualquier maquillaje. El truco está en lograr pestañas largas, con volumen definido y que se mantengan perfectas toda la jornada.

La base es una gran opción para intentar verse más joven a través del maquillaje.
La base es una gran opción para intentar verse más joven a través del maquillaje. Foto: Getty Images

3. El poder de una sonrisa con color

Un labial vibrante es capaz de cambiar el ánimo y transmitir seguridad en cualquier ocasión. Es el detalle que convierte un look sencillo en uno memorable.

4. Piel hidratada y con glow

La piel es la base de todo look. Una piel hidratada, luminosa y delicadamente perfumada transmite frescura y elegancia sin esfuerzo. La loción de seda es una crema hidratante que ilumina la piel con un glow irresistible y la perfuma.

La razón por la que muchas personas no se maquillan, según la psicología

5. El broche final: una fragancia inolvidable

Ningún look está completo sin un aroma que acompañe y deje huella. El perfume es la firma invisible que cierra el ritual de belleza.

Más de Salud

La intensidad del maquillaje puede variar según los gustos de cada persona.

Cinco pasos para tener el maquillaje perfecto para recibir el año nuevo

Quemaduras con pólvora

Las quemaduras con pólvora pueden dejar daños psicológicos que llegan a ser irremediables

El aumento de la UPC se traduce en un crecimiento significativo de los recursos destinados al aseguramiento en salud.

“El sistema está siendo empujado al colapso”: los sectores de la salud rechazan el bajo incremento de la UPC para 2026

Los usuarios de la Nueva EPS viven un verdadero calvario a la hora de solicitar las autorizaciones para acceder a los procedimientos médicos, especialistas y medicamentos.

MinSalud le apuesta a MIPRES para hacerle frente a problemas con la entrega de medicamentos a los colombianos: los detalles

Freddy Aguado (en la foto) llevando esperando desde junio de 2025 para que a su esposa le hagan una cirugía de .

Nueva EPS mueve fichas tras la salida de Colsubsidio y promete continuidad en la entrega de medicamentos

La pérdida de un ser querido, un cambio de residencia, o un duelo amoroso, son causas frecuentes de depresión. Y en Navidad esas emociones de tristeza, ante un hecho como estos, pueden exacerbarse.

¿Por qué la depresión no es solo un problema individual?

Medicina

Ministerio de Salud confirma que estudiantes de medicina en Colombia recibirán remuneración mensual en su año de internado, a partir de 2026

Medicamentos

Atención afiliados a la Nueva EPS: Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a partir de esta fecha

terapias de dolor

La alerta del cuerpo que se ignora. Este es el síntoma con más consultas médicas: “No aguantemos sin entender qué lo causa”

Evite intoxicarse con la comida de diciembre.

Claves para prevenir intoxicaciones alimentarias en las fiestas navideñas

Noticias Destacadas