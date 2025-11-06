Cuatro errores que se cometen al momento de aplicar máscara de pestañas o pestañina

Unas pestañas bien maquilladas pueden transformar por completo la mirada. Sin embargo, conseguir un resultado impecable no siempre depende del producto, sino de cómo se aplica. Muchas veces, pequeños descuidos hacen que el efecto no sea el esperado.

Para entender qué pasos debemos evitar al usar la máscara de pestañas, Nicole Camacho, Directora Corporativa de Maquillaje de Yanbal, comparte los errores más comunes y cómo solucionarlos:

1. No rizar las pestañas

Uno de los pasos más olvidados es el uso del rizador antes de aplicar la máscara. Rizar las pestañas, abre la mirada y potencia al máximo cualquier producto, logrando un efecto más duradero y definido.

2. Olvidar la raíz

Aplicar el rímel solo en las puntas es un error común. El secreto está en comenzar desde la raíz con un movimiento en zigzag hacia arriba, lo que asegura mayor volumen y definición en toda la pestaña.

3. Reaplicar en exceso

Buscar intensidad o duración con demasiadas capas puede tener el efecto contrario: pestañas grumosas y pesadas. Lo ideal es utilizar una máscara de alta duración que evite reaplicaciones innecesarias y mantenga el look intacto durante todo el día.

4. Usar productos que no cuidan las pestañas

No solamente evaluemos el producto por el acabado estético, sin conocer su composición. Prioriza productos con ingredientes que cuiden de las delicadas fibras de las pestañas.