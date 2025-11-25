En la actualidad, el tema del maquillaje ha seguido tomando fuerza, pues en redes sociales cada día se ven más personas que publican videos sobre sus rutinas y los productos que utilizan.

Sin embargo, las modas han cambiado, antes el maquillaje se utilizaba con el fin de que se notará y hoy en día, muchos han optado por no usar tantos productos y lucir de una forma más natural, incluso algunos no utilizan más que solo el bloqueador o crema.

Según un estudio realizado por la doctora Tara Well, la manera en las que las personas se miran al espejo influye en la autoestima, autocrítica y salud mental, lo que ha generado cierta incomodidad, incluso se afirma que esa situación suele suceder más seguido cuando se miran en una fotografía desde una cámara.

Este sentimiento suele suceder por algunos factores de percepción, de familiaridad y cognitivos, pues frente al espejo se observa una imagen invertida de las fotos y esto podría generar un choque interno, causando insatisfacción personal, compararse con estándares y la autocrítica.

La doctora también mencionan que debido a esa no aceptación, muchas personas deciden usar maquillaje o someterse a procedimientos estéticos, esto con el fin de crear una confianza consigo mismo y poder enfrentarse a situaciones sociales en las que se expone con más gente.

Por otro parte, su estudio también menciona que aquellos que optan por no usar maquillaje es porque rechazan los estándares externos de belleza y deciden adoptar un “look natural”.

Adicionalmente, esta decisión va ligada con la seguridad de cada uno, pues se sienten más cómodos con su imagen, tienen una autoestima más sólida y no se dejan llevar por lo que dice la sociedad.

Por eso, Tara Well propuso un ejercicio llamado “meditación en el espejo”, el cual se basa en mirarse frente a este objeto de una manera diferente a la que se suele hacer a diario y tener una actitud consciente, y sin juicio.