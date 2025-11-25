El pasado 21 de noviembre se llevó a cabo Miss Universo 2025, el cual coronó a la mexicana Fátima Bosch como la reina y la embajadora de la organización durante un año. Sin embargo, el gran evento está de luto, luego de que una de sus exparticipantes, de hace algunos años, falleciera.

La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer que Erna Martha Bauman, reconocida por haber sido exreina de belleza, su trayectoria en el cine y la televisión, murió a los 87 años.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman. Actriz mexicana conocida por “Las troyanas”, “Los derechos de los hijos” y “La mujer marcada”. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, escribió.

La noticia se compartió el 23 de noviembre y sorprendió al mundo del entretenimiento, entre ellos sus seguidores, quienes aprovecharon para comentar la publicación expresando su dolor por lo sucedido y dejar su sentido pésame: “Descanse en paz”.

Aún no se conocen las causas de su muerte, no hay información oficial, pero han surgido especulaciones acerca de una posible enfermedad que le afectó con el tiempo a su avanzada edad.

¿Quién era Erna Martha Bauman?

La mujer logró obtener mayor popularidad desde su aparición en el certamen de belleza, pues fue la representante de México en Miss Universo 1956 y en el concurso hizo parte de las finalistas, en el evento que se llevó a cabo en Long Beach, California, Estados Unidos.

Su participación marcó una historia en el país y luego, decidió comenzar su carrera en la actuación, estuvo en varias producciones como La Llorona, Las troyanas, Los derechos de los hijos y La mujer marcada, y haber encarado a Eugenia Frankenhausen en El vampiro Sangriento.

Erna dejó una huella en la época dorada del cine mexicano, su presencia en películas clásicas, el cine y la televisión le permitió llegar a ser reconocida en esta industria y tener una sólida trayectoria, en géneros como el drama y el horror.