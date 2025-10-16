Salud
Cinco tips para lograr un maquillaje duradero y perfecto
Christian Matta, reconocido en la industria por su trayectoria internacional y fundador de Mus Makeup Studio, reveló las claves para conseguir un maquillaje de alto rendimiento.
Maquillarse se ha convertido en parte de la rutina diaria de las mujeres, ya sea para ir al trabajo, asistir a una reunión familiar o simplemente para sentirse mejor consigo mismas, utilizar estos productos son clave en sus vidas.
Hoy en día, gracias al uso de las redes sociales, son muchas las técnicas y consejos que maquilladores profesionales les dan a sus espectadoras para conseguir verse bellas diariamente.
Sin embargo, el maquillaje ya no es solo sinónimo de color: hoy también es cuidado de la piel. Con esa premisa, Yanbal realizó una masterclass que mostró cómo la marca combina alto rendimiento, tratamiento y tendencia con color.
Christian Matta, reconocido en la industria por su trayectoria internacional y fundador de Mus Makeup Studio, fue el encargado de dirigir esta clase y compartió consejos aplicables para lograr un maquillaje impecable que cuida la piel al mismo tiempo.
Tips clave para un maquillaje de alto rendimiento
- Prepare su piel antes de maquillar: limpie su piel con desmaquillador y proteja con bloqueador. Una piel lista es la base de cualquier buen look.
- Corrija y unifique: utilice un corrector líquido anti-edad y continúe con la base líquida o base en polvo, según el acabado que quiera lograr.
- Ojos que destacan: use una paleta neutral y combínela con una pestañina de alta duración, para una mirada intensa y duradera.
- Toques de color y luz: aplique un rubor compacto o el dual rubor e Iluminador y el iluminador líquido para un efecto fresco y luminoso.
- Labios protagonistas: complete con un labial de larga duración para darle un acabado satinado cremoso.
“El objetivo es que cada persona que usa maquillaje se sienta segura y protegida. Yanbal ofrece productos no solo para resaltar la belleza, sino también para cuidar la piel”, expresó Nicole Camacho, directora corporativa de maquillaje en Yanbal.
A través de eventos como este, no solo se mostró el potencial del maquillaje que cuida la piel, sino también la misión de la compañía de cambiar vidas a través de productos de alta calidad y oportunidad de emprendimiento.