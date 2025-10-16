Cinco tips para lograr un maquillaje duradero y perfecto

Maquillarse se ha convertido en parte de la rutina diaria de las mujeres, ya sea para ir al trabajo, asistir a una reunión familiar o simplemente para sentirse mejor consigo mismas, utilizar estos productos son clave en sus vidas.

Hoy en día, gracias al uso de las redes sociales, son muchas las técnicas y consejos que maquilladores profesionales les dan a sus espectadoras para conseguir verse bellas diariamente.

Sin embargo, el maquillaje ya no es solo sinónimo de color: hoy también es cuidado de la piel. Con esa premisa, Yanbal realizó una masterclass que mostró cómo la marca combina alto rendimiento, tratamiento y tendencia con color.

Maquillaje | Foto: Yanbal

Christian Matta, reconocido en la industria por su trayectoria internacional y fundador de Mus Makeup Studio, fue el encargado de dirigir esta clase y compartió consejos aplicables para lograr un maquillaje impecable que cuida la piel al mismo tiempo.

Tips clave para un maquillaje de alto rendimiento

Prepare su piel antes de maquillar : limpie su piel con desmaquillador y proteja con bloqueador . Una piel lista es la base de cualquier buen look.

: limpie su piel con desmaquillador proteja con . Una piel lista es la base de cualquier buen look. Corrija y unifique : utilice un corrector líquido anti-edad y continúe con la base líquida o base en polvo, según el acabado que quiera lograr.

: utilice un y continúe con la base líquida o base en polvo, según el acabado que quiera lograr. Ojos que destacan : use una paleta neutral y combínela con una pestañina de alta duración, para una mirada intensa y duradera.

: use una paleta neutral y combínela con una pestañina de alta duración, para una mirada intensa y duradera. Toques de color y luz : aplique un rubor compacto o el dual rubor e Iluminador y el iluminador líquido para un efecto fresco y luminoso.

: aplique un rubor compacto o el y el para un efecto fresco y luminoso. Labios protagonistas: complete con un labial de larga duración para darle un acabado satinado cremoso.

“El objetivo es que cada persona que usa maquillaje se sienta segura y protegida. Yanbal ofrece productos no solo para resaltar la belleza, sino también para cuidar la piel”, expresó Nicole Camacho, directora corporativa de maquillaje en Yanbal.