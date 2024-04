Las frutas que ayudan a fortalecer los pulmones de forma natural

La mencionada institución indica que se puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares si no se fuma, si se evita la exposición al humo de segunda mano y a la contaminación del aire, los productos químicos y otros irritantes, y si se realizan chequeos regulares de salud.

La Asociación de Pacientes con Epoc asegura que comer naranjas, mandarinas, limones y kiwi, entre otras, es determinante, pues la aportan al organismo vitamina C, poderoso antioxidante que ayuda a proteger los pulmones.

El estudio titulado “Flavonoid Fraction of Orange and Bergamot Juices Protect Human Lung Epithelial Cells from Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Stress”, indica que los flavonoides son conocidos por sus beneficios para la salud y los jugos de frutas cítricas son una de las principales fuentes alimenticias de estos metabolitos.