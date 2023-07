Las razas de perros menos recomendadas por los veterinarios a la hora de adoptar

Al hablar de los miembros de la familia, las mascotas cumplen un papel fundamental. Ya no son vistas solamente como animales, sino que son sujetos a los que las personas les guardan un cariño inmenso, como lo son los perros.

Tomar la decisión de adoptar un canino implica ser consciente de la responsabilidad que hay que tener, tanto en el cuidado como en la parte afectiva. Un perro conlleva sacarlos a pasear frecuentemente, limpiar sus necesidades, brindarles cariño y no abandonarlos.

Sin embargo, una experta reveló que, a pesar de que los perros son una gran compañía, los veterinarios recomiendan no adoptar a ciertas razas, debido a que no son del todo tratables como se espera. No quiere decir que sean razas peligrosas, sino que se consideran que el trato es más complejo en comparación con otras especies.