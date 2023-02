Las tres maneras más efectivas para prevenir las canas prematuras

La aparición de canas es sinónimo de vejez. Si una persona no las tiene antes de esa etapa, no tiene por qué preocuparse. Sin embargo, cuando se desarrollan antes de lo esperado y se quieren prevenir, seguir estos tres consejos será clave.

Sanitas explica que las canas ocurren por el proceso llamado canicie, el cual es, generalmente, una consecuencia directa del envejecimiento. La aparición de estas responde a la carencia de melanina, el compuesto que le da color al cabello, piel, iris del ojo y vello corporal.

Entre más melanina, más oscuro será el tono del pelo. A pesar que la constante es que la canicie se presenta en personas que llegan a una edad mayor, hay cuatro tipos de canas:

Canicie fisiológica: es la que se relaciona con el proceso de envejecimiento. Las canas aparecen primero en la sienes y luego se extienden al resto de la cabeza.

Canicie prematura: suele aparecer antes de cumplir los 20 años e incluso en la infancia.

Poliosis: se caracteriza por la aparición de canas en zonas muy localizadas formando una mancha blanca, ya sea en la cabeza, las cejas o las pestañas.

Canicie anular: las canas aparecen de forma aislada y dispersa por toda la cabeza, aunque también pueden formarse mechones de pelo blanco.

En el caso que las canas se presenten y no sean causantes del envejecimiento, los motivos pueden ser los siguientes:

Fumar causa la canicie prematura. - Foto: Getty Images

Factores genéticos (hereditarios). Es frecuente en la poliosis.

Situaciones de estrés continuado.

Una alimentación deficitaria en determinados nutrientes.

Ciertas enfermedades, como el hipotiroidismo, el vitíligo o el déficit de vitamina B12 (anemia perniciosa).

El tabaquismo.

Abuso del secador, planchas para el pelo, tintes y otros productos químicos que puedan dañar el pelo y el cuero cabelludo.

Higiene inadecuada.

Bajo estas consecuencias, se confirma que las canas no solo ocurren en la vejez, sino que cualquier persona puede ser propensa de tenerlas. Hay personas a quienes la presencia de estas no es afecta ni incomoda, pero hay otras que sienten que los hace ver con más años, por lo que buscan a toda costa métodos para eliminarlas.

La médica y máster en Medicina Estética Antienvejecimiento, Karla Henríquez, explica, en Mejor con Salud, los consejos para prevenir la canicie prematura.

El pescado es rico en vitamina C. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

En primer lugar, afirma que hay que consumir vitamina B. Una dieta equilibrada contribuye en gran medida con la salud de todo el organismo. Ahora bien, a la hora de prevenir las canas prematuras, se cree que sería recomendable consumir alimentos que contengan vitaminas del grupo B.

El estudio The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review de la National Libray of Medicine (NIH) demuestra que los micronutrientes, incluidas las vitaminas del grupo B, tienen un importante papel en el adecuado crecimiento del folículo piloso. En este sentido, la deficiencia de los mismos puede generar problemas en el cabello como la alopecia y las canas prematuras. Este componente se encuentra en los siguientes alimentos:

Vísceras.

Pescado.

Frutos secos.

Granos enteros.

Yema de huevo.

Otro nutriente importante para prevenir las canas prematuras es el hierro. Este mineral esencial incidiría en la producción de melanina y también sería determinante para proteger el pelo. Su absorción participaría en la formación de glóbulos rojos, por lo que evita la anemia.

El maíz nutre al cuerpo de nutrirse de hierro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta afirmación la respalda el estudio The Diagnosis and Treatment of Hair and Scalp Diseases de la NIH, dado que bajo la investigación de pacientes con canas, se concluye que la deficiencia de hierro es uno de los principales causantes de la canicie y otras complicaciones en el cabello a prematura edad. Para obtener hierro, se pueden consumir los siguientes alimentos:

Maíz.

Carnes rojas.

Frutos secos.

Hígado de res.

Vegetales verdes.

Pescados y mariscos.

Por último, aunque siendo el más importante, el tercer consejo es eliminar una práctica dañina: se trata del consumo de tabaco. El centro médico MD Anderson Cancer Center explica que el humo del cigarrillo afecta el cabello, al reducir la circulación sanguínea y cambiar el ADN de los folículos pilosos. El resultado puede ser un aspecto opaco, decoloración y adelgazamiento del cabello, y canas prematuras.

Adicionalmente, apunta que las personas que tienen la costumbre de fumar suelen desarrollar canas antes de los 40 años. Las sustancias tóxicas del cigarrillo aceleran el deterioro capilar y, además, también pueden incidir en la caída del pelo.