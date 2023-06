Las vitaminas que deben consumir las personas con diabetes

La diabetes es un trastorno crónico del metabolismo que se presenta cuando los niveles de glucosa en la sangre (glucemia) se ubican por encima de los límites normales. El portal Cinfasalud de España, explica que si una persona se enfrenta a esta enfermedad, experimenta una alteración en la producción de la insulina.

La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y cuya función es mantener los valores adecuados de azúcar en la sangre. “Esta sustancia permite que la glucosa de los alimentos pase al interior de las células, donde se transforma en la energía necesaria para que funcionen los músculos y los tejidos, o se almacena hasta que sea necesario”, precisa la citada fuente.

Cuando el cuerpo no produce insulina, como ocurre en los diabéticos tipo 1, o no funciona correctamente, como en el caso de los diabéticos tipo 2, el paciente no absorbe la glucosa adecuadamente, lo que origina una concentración excesiva de azúcar en la sangre.

Con el paso del tiempo y si no se trata adecuadamente, la cantidad elevada de esta sustancia acaba dañando los tejidos, un deterioro que a su vez causa alteraciones, disfunciones e insuficiencias a largo plazo en órganos como ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos.

La diabetes es una enfermedad crónica en la que se debe controlar la alimentación. - Foto: Getty Images / Maskot

La alimentación es determinante para prevenir o controlar la diabetes. La ingesta de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y mucha hidratación es determinante para que la glucosa se mantenga bajo control. Esto acompañado de la práctica regular de ejercicio y otros hábitos saludables como la reducción en la ingesta de alcohol y el abandono del tabaco, si la persona fuma.

Vitaminas clave

Dentro de la alimentación de las personas con este padecimiento hay algunas vitaminas que no deberían faltar debido a que en el cuerpo se producen continuamente reacciones metabólicas, entre ellas los llamados radicales libres, que son sustancias que lesionan la pared de las arterias y facilitan la aparición de la placa ateromatosa.

Según el portal Salud Mapfre, en la diabetes existe una mayor producción de estos radicales y, por tanto, mayor estrés oxidativo, el cual ha sido relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y lesiones en retina, riñón y nervios en los individuos diabéticos. Por ello, una ingesta adecuada de antioxidantes puede ayudar a reducir estos efectos negativos.

Por esta razón no deberían faltar vitaminas como las siguientes:

La zanahoria es rica en vitamina A. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Vitamina A (en su forma de beta-caroteno): Esta vitamina se puede obtener en alimentos tales como: hígado de res, productos lácteos, huevos, cereales, frutas y verduras de color naranja y amarillo y los vegetales de hoja de color verde oscuro. este nutriente es un potente antioxidante, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y por ello al consumir alimentos, fuente del mismo, se previenen diversas afecciones. Esta vitamina se puede obtener en alimentos tales como: hígado de res, productos lácteos, huevos, cereales, frutas y verduras de color naranja y amarillo y los vegetales de hoja de color verde oscuro.

Vitamina E (en su forma de alfa-tocoferol): en este caso es una vitamina que ayuda, además de proteger frente a los radicales libres, a mantener el sistema inmunitario fuerte, formar glóbulos rojos y facilitar la interconexión entre las células. Se puede encontrar en los aceites vegetales de maíz, las nueces, las semillas y las hortalizas de hojas verdes.

Vitamina C (como ácido ascórbico): Esta vitamina también ayuda al cuerpo a absorber y almacenar el hierro. Debido a que el organismo no la produce, necesita obtenerla de la dieta y se encuentra en las frutas cítricas, las bayas, las papas, los tomates, los pimientos, el repollo, las coles de Bruselas, el brócoli y las espinacas, según el instituto de investigación Mayo Clinic.

Las frutas cítricas, entre ellas la naranja, le aportan gran cantidad de vitamina C al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto