Laurel: así se prepara para combatir la gripe

La hoja de laurel es buena para fortalecer el sistema inmunológico porque es una fuente rica en vitamina C, mejor conocida como ácido ascórbico, un nutriente que, además de aumentar la producción de leucocitos y glóbulos blancos, también mejora el funcionamiento de las células inmunológicas para combatir las infecciones, describe el National Institutes of Health Office of Dietary Supplements.