Licuado con papaya para mejorar la digestión; así se prepara

De acuerdo con National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH, por sus siglas en inglés), el estreñimiento es una afección en la cual una persona presenta dificultad para evacuar mientras sus heces son grumosas y secas.

Cuando hay una mala digestión pueden ser muchos los posibles factores para que esto suceda, como por ejemplo, el colon irritable, ya que es un causante de estreñimiento.

Factores como el abuso de sustancias químicas en cultivos, la mala alimentación, la contaminación hídrica, el exceso de antibióticos, entre otros, pueden influir en el aparato digestivo. Asimismo, es necesario tener una buena digestión para que las defensas continúen combatiendo las bacterias.

La digestión permite el aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante las afectaciones que se pueden generar, muchas veces se acuden a infusiones naturales para mejorar la digestión. Por ejemplo, la papaya con linaza puede ser la gran aliada para evitar cualquier tipo de afección.

La papaya se caracteriza por contener papaína, una enzima natural que ayuda a digerir las proteínas, es decir, que se favorece al sistema digestivo. Esta fruta también contiene vitamina A y C, así como potasio, ácido fólico, fósforo, magnesio.

La linaza son ricas en fibra, proteínas, antioxidantes, vitamina B1, magnesio, cobre y fósforo. En la mayoría de ocasiones es consumida para mejorar la digestión.

¿Cómo preparar el licuado de papaya con linaza?

El portal Gastrolab Web da a conocer una infusión a base de estos dos ingredientes. No obstante, antes de implementarla, lo mejor será consultar con un profesional de la salud.

Ingredientes:

Una rebanada de papaya.

La papaya es rica en minerales como el calcio, el magnesio, el potasio y el fósforo. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Cucharada y media de linaza en polvo.

Una taza con agua.

Tres piezas de ciruelas pasas.

Miel para endulzar.

Preparación:

Agregar todos los ingredientes a la licuadora, excepto la miel.

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregar la miel para endulzar.

Servir sin colar.

Consumir la bebida durante todas las mañanas.

Las mejores verduras para mejorar la digestión

La Biblioteca de salud asegura que una dieta balanceada rica en frutas y verduras todos los días es saludable para el organismo, puesto que son alimentos que se caracterizan por ser ricos en nutrientes y bajos en calorías. Además, sugiere un consumo de por lo menos 3 veces al día.

El sitio web Soy Como asegura que el consumo de las siguientes verduras colaboran en el buen tránsito intestinal, combatiendo los síntomas del colon irritable y el estreñimiento.

Zanahoria: es un alimento rico en antioxidantes, fibras y potasio que brinda múltiples beneficios al organismo, entre los que se encuentra la prevención del envejecimiento prematuro; la pérdida de peso; la protección del sistema inmunológico y la prevención de la aparición de enfermedades cardiovasculares, y por supuesto, la mejora de la digestión.

La zanahoria contiene grandes beneficios para el organismo.

Alcachofa: el portal de salud Tua Saúde explica que es una planta medicinal utilizada para regular los niveles de colesterol, diabetes y obesidad. Gracias a los flavonoides, vitamina C y fibras que la componen, tiene un efecto antioxidante, diurético y antiinflamatorio que combate incluso trastornos digestivos.

Calabaza: de acuerdo con el sitio ( Tua Saúde ), es un alimento con múltiples beneficios para la salud y la cocina, ya que es fuente de vitaminas y minerales que contiene pocas calorías, y es abundante en antioxidantes. Su consumo ayuda a mejorar la visión, a fortalecer el sistema inmune, en la pérdida de calorías y en la prevención de cáncer.

Apio: tiene un efecto hepatoprotector, asegura el sitio portugués, que participa en la reducción de “los marcadores de hepatotoxicidad”, que son enzimas hepáticas. El apio, al estar compuesto de fibras, contrarresta el estreñimiento, actuando como un antiespasmódico, reduciendo los dolores estomacales, precisa.

Este tipo de verduras, también reduce los niveles de azúcar en la sangre, previniendo, tal vez, el desarrollo de diabetes, una enfermedad que se debe a la no producción de insulina por parte del páncreas y/o la resistencia de las células a ella.