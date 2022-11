Licuado para tomar al desayuno y tener más energía

La energía es el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y ser productivo, pero hay hábitos diarios que ocasionan cansancio, como, por ejemplo: consumo de alcohol o drogas; actividad física excesiva; trastorno del jet lag; no hacer actividad física; medicamentos como antihistamínicos o medicamentos para la tos; no dormir lo suficiente o hábitos alimentarios no saludables, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Por ello, el portal GastroLabWeb reveló que un batido que se debe consumir en la mañana para tener energía consiste en licuar una manzana; una taza de leche de almendras; una cucharada de mantequilla de cacahuate; una cucharadita de canela en polvo y una cucharada de miel.

De todos modos, al igual que con cualquier alimento que se quiera incluir en la dieta diaria, es importante consultar al médico tratante o a un nutricionista para consultar si las condiciones médicas ya existentes no son un impedimento para beneficiarse de las propiedades de las infusiones nombradas.

Por su parte, otras recomendaciones para tener más energía hay que evitar el consumo de drogas y reducir el consumo de alcohol y hacerlo con moderación. Para los adultos sanos, esto significa una copa por día, para las mujeres, de todas las edades, y para los hombres, mayores de 65 años. Y hasta dos copas por día, para los hombres menores de 65 años.

Asimismo, es ideal hacer ejercicio y las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Sobre la misma línea, hay que tener una dieta saludable y esta debe incluir al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, menos del 10 % de la ingesta calórica total de azúcares libres, menos del 30 % de la ingesta calórica diaria procedente de grasas y menos de cinco gramos de sal (aproximadamente una cucharadita) al día y la sal debería ser yodada.

De igual forma, Mayo Clinic recomendó dormir de siete a ocho horas cada noche, pues la carencia de sueño puede prolongar enfermedades graves, y también afectar negativamente el humor, motivación, y niveles de energía. Por ello se le debe dar prioridad al sueño, ya que es una de las mejores cosas que puede hacer para prepararse para un día exitoso y lleno de energía.

Otra sugerencia es rodearse de buena gente, porque conectarse con otros que son positivos y tienen intereses similares a los suyos dará entusiasmo y energía. Por otro lado, la gente con la cual no se simpatiza o que tiene opiniones negativas, se queja con frecuencia, o toma malas decisiones van a vaciar la energía y por ende se debe ser selectivo en cuanto a la compañía que se frecuenta.

Además, sugirió evitar la sobredosis de noticias, ya que, aunque, las noticias son una manera importante de conectarse a lo que está pasando en el mundo y estas pueden ser educativas, entretenidas, y a veces edificantes, pero en ocasiones son negativas y no se pueden evitar por completo estas historias negativas, se puede tratar de minimizar su exposición a ellas cuando pueda, especialmente durante momentos difíciles.

Finalmente, recomendó hacer algo significativo cada día, hacer algo que se disfruta, aunque sea tan simple como cocinar una comida saludable o escuchar la canción favorita.