Lo que los fumadores deberían saber sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

En Colombia, la EPOC y otras enfermedades crónicas de las vías inferiores provocan alrededor del 23 % de las muertes por enfermedades no transmisibles, y fueron la segunda causa de mortalidad no fetal en 2019, y la cuarta en 2020 y 2021, luego de la covid-19 diagnosticada, el infarto de miocardio no especificado y la covid presuntiva.