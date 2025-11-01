Este el país que prohibió fumar a todos los nacidos a partir de 2007

El archipiélago de Maldivas comenzó este sábado, 1 de noviembre, a aplicar la prohibición de fumar a toda persona nacida a partir de enero de 2007, y se convirtió así en el único país en cumplir actualmente semejante restricción, indicó el Ministerio de Sanidad.

La iniciativa, promovida por el presidente Mohamed Muizzu, “protegerá la salud pública y promoverá una generación libre de tabaco”, indicó el ministerio.

“En virtud de la nueva normativa, queda prohibido en Maldivas, para las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2007, comprar o consumir productos relacionados con el tabaco”, puntualizó el ministerio.

“La prohibición se aplica a todas las formas de tabaco, y los vendedores tienen la obligación de verificar la edad antes de proceder a la venta”, añadió.

La medida se aplica también a los visitantes del archipiélago, conocido por su turismo de lujo, y dotado de 1.191 islas repartidas a lo largo de 800 kilómetros.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad señaló que mantiene la prohibición de importar, vender, distribuir, poseer y utilizar cigarrillos electrónicos. Dicha prohibición rige para todo el mundo, independientemente de la edad.

La venta de tabaco a menores implica una multa de 3.200 dólares, y el consumo de dispositivos de vapeo una penalización de 320 USD.

Reino Unido propuso una medida similar a la de Maldivas, pero está aún en proceso legislativo.

El primer país en aplicarla fue Nueva Zelanda, pero fue rechazada en noviembre de 2023, menos de un año después de su entrada en vigor.

El consumo de cigarrillo es un desafío para los sistemas de salud del mundo. | Foto: 123 RF

Estudio de University College revela impactante hallazgo sobre esperanza de vida de fumadores

Según investigadores de University College de Londres, un solo cigarrillo podría quitarle 20 minutos de vida a la persona que lo consuma; adicional a ello, el estudio también reseña que una caja que tenga un total de 20 cigarrillos podría quitarle a la persona siete horas de vida.

“La gente sabe que fumar es perjudicial, pero tiende a subestimar lo malo que es. En promedio, los fumadores que no dejan de fumar pierden alrededor de una década de vida. Eso significa 10 años de tiempo precioso, momentos de la vida y momentos importantes con sus seres queridos”, afirmó la Dra. Sarah Jackson, investigadora principal del grupo de investigación sobre alcohol y tabaco de la UCL, según The Guardian.

En el pasado, un exhaustivo análisis publicado en el año 2000 encontró que, en promedio, un cigarrillo podría reducir la expectativa de vida de una persona en al menos 11 minutos, mientras que, el último análisis publicado por Journal of Addiction, casi duplica la cifra, teniendo en cuenta que, para los hombres serían 17 minutos menos de vida y 22 minutos para las mujeres. Por su parte, la investigación también aclara que se basó en los últimos datos del Estudio de Médicos Británicos, que toma datos del año 1951 sobre los efectos del tabaquismo.