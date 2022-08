Loop Summit, el evento creado por Carlos Jaramillo para entender cómo los buenos hábitos mejoran la salud

El 20 de agosto se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, la cuarta versión del Loop Summit, un evento diseñado por el médico funcional Carlos Jaramillo en el que se realizarán una serie de charlas que abordarán, desde distintos enfoques, la importancia de llevar una vida con hábitos saludables.

Al congreso podrán asistir más de 2.500 personas que presenciarán conversatorios en los que se enseñará cómo crear herramientas que permitan transformar la vida de manera sencilla.

El sueño, la alimentación, la actividad física, la disciplina y la meditación, entre otros temas, serán el punto de partida de un evento donde a través del entrenamiento, los cambios mentales y herramientas como el bio-hackeo (un método que consiste en optimizar el estilo de vida para sacar el máximo provecho del cuerpo), las personas aprenderán a desarrollar dinámicas que las conduzcan hacia un camino de bienestar.

“En el Loop Summit vamos a estar hablando de cómo construir hábitos importantes para crear salud de manera poblacional. Este será un evento dictado por profesionales de la salud, pero para el público en general”, dijo Jaramillo en conversación con SEMANA.

En este sentido, el Loop Summit contará con la presencia de reputados panelistas como el Dr. Jorge Carvajal, fundador de la sintergética, una propuesta médica que trabaja por la salud a través de la integración de lo físico, lo emocional y lo mental; el Dr. Ignacio Cuaranta, médico argentino especialista en psiquiatría clínica y María Paz Mateus, mentora de consciencia y terapeuta en biosanación emocional.

También estarán la Dra. Sara Mesa, especialista en buena nutrición para alcanzar el máximo potencial corporal; la francesa Jessie Inchauspé, fundadora de Glucose Goddess, un movimiento que ayuda a las personas a reconectarse con sus cuerpos; y Mike Mutzel, consultor de medicina funcional de XYMOGEN, una de las principales empresas de nutrición profesional del mundo.

Sumado a ellos, el doctor Carlos Jaramillo tendrá un espacio en el que tocará temas fundamentales de su discurso como el valor de la buena nutrición y otro del que poco se habla: la dañina exposición a los tóxicos.

“Hoy nuestra biología está en contacto con compuestos a los que no entendemos si deberíamos estar expuestos. Compuestos presentes en la crema de dientes, en el shampoo, en lo que respiramos de las velas aromáticas”, añadió Jaramillo.

En esta línea, el experto en medicina funcional explicará si el cuerpo humano puede tolerar esas sustancias o, por el contrario, dichos elementos creados en laboratorios ingresan al organismo en detrimento de la salud.

Además de esto, todas las charlas estarán atravesadas por un común denominador: la disciplina. “La disciplina no es un hábito -agregó Jaramillo-. Es esa determinación de hacer las cosas especialmente cuando no quiero, especialmente cuando no puedo, especialmente cuando es difícil hacerlo”.

En tanto, el fundador del Loop Summit también reflexionó sobre las nuevas formas de asimilar el éxito y cómo, para alcanzarlo, los humanos en muchas ocasiones se explotan a sí mismos para sentirse realizados.

Al respecto, Jaramillo manifestó: “Yo fui víctima de eso (...) pero entendí que el sueño no necesariamente está en el objetivo, sino en el propósito. Cuando uno trabaja entendiendo que el sueño está en el propósito, a veces el objetivo se desvía o, incluso, se vuelve más grande o más corto, y no pasa nada. De esta manera el camino, la ruta, se va disfrutando más”.

A grandes rasgos, el Loop Summit será un congreso en el que los asistentes aprenderán, por medio de siete pilares fundamentales y una visión holística, cuán importante es articular hábitos que unan la mente, el alma y el cuerpo.