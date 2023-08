Los alimentos de consumo diario que se deben evitar si se sufre de reflujo gástrico

Por su lado, el portal web del Nacional Intitute of Diabetes and Digestive and Kindney Deseases explica que los hábitos alimenticios son cruciales para evitar esta afección o si ya se padece, disminuir los síntomas. “Si una persona tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y tiene sobrepeso u obesidad, el médico podría sugerirle que adelgace para reducir los síntomas. El médico puede recomendar un plan de alimentación saludable que ayude a adelgazar. Por ejemplo, los expertos recomiendan un cambo de hábitos, “si una persona tiene síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico por la noche o cuando está acostada, comer al menos 3 horas antes de acostarse o de la hora de ir a la cama podría mejorar los síntomas”.