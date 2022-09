Los beneficios de la auyama para la presión arterial y la diabetes

De acuerdo con un artículo publicado por Mejor con Salud, escrito por Saúl Sánchez, las frutas que tienen fitoquímicos ayudan en la salud del cuerpo, porque estos actúan como antioxidantes que eliminan los radicales libres que deterioran las células del cuerpo.

Entre los nutrientes que se destacan de la auyama se encuentra la vitamina A y la C que pueden combatir enfermedades, tales como, los virus que desarrollan las gripes.

Una estudio publicado por National Library of Medicine, titulado: “Vitamina C y función inmunológica”, escrito por Anitra C Carr, Silvia Magnini, asegura que, por ejemplo, la vitamina C es un micronutriente indispensable para el organismo que contribuye en el fortalecimiento del sistema inmune; señala que puede tratar infecciones respiratorias.

Muchas veces la auyama que también es familia de la calabaza, es incluida en dietas por su bajo índice calórico, por lo que puede ser útil para la pérdida de peso. No obstante, se recomienda que para su consumo regular se consulte con un nutricionista para incluirla en un plan de alimentación y disfrutar de sus beneficios.

El sitio web citado, señala que tanto la calabaza como la auyama pueden ayudar a combatir problemas de salud, como por ejemplo, la diabetes, la anemia y la presión arterial. Lo anterior no quiere decir que las elimine, sino que puede contribuir en el tratamiento de estas, o quizá, retrasar su aparición.

La diabetes y la auyama

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la diabetes es una de las principales causas de la insuficiencia renal, de los infartos miocárdicos, y de accidentes cerebrovasculares en el mundo.

“Es posible tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias por medio de la actividad física y una alimentación sana, aunadas a la medicación y a la realización periódica de pruebas”, asegura la entidad internacional.

La diabetes es una enfermedad entendida como la no producción de insulina del páncreas y/o la resistencia de las células a ella, que se clasifica en tres: el tipo I, el tipo II y la gestacional.

Foto referencia de una crema de auyama. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, la diabetes gestacional, aparece en mujeres embarazadas que nunca han sido diagnosticadas con esta enfermedad, que en algunos casos suele desaparecer después del parto.

Es importante recordar, que la insulina tiene como función regular la glucosa en la sangre, por lo que la hiperglucemia es una afección que puede aquejar a las personas con diabetes. Y es de tal importancia que cuando el páncreas la deja de producir, los pacientes diagnosticados deben inyectarla.

Por ejemplo, las personas con esta enfermedad deben cumplir con una dieta saludable, digna de vegetales y frutas como la auyama. Asimismo, pueden incluir en ella, el arroz integral y la avena, por ejemplo, asegura MedlinePlus.

La escogencia de los alimentos es clave para mantener la buena salud. - Foto: Getty Images

La presión arterial

La Clínica Mayo señala que la presión arterial alta es la “fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias”, que puede traer complicaciones sobre el corazón.

Es de mencionar que esta afección también se denomina hipertensión y los síntomas no los perciben aquellos que la presentan, por lo que puede ser aún más peligrosa por lo silenciosa que es.

La Organización Mundial para la Salud, OMS, precisa que por lo menos 1.280 millones de personas adultas entre los 30 y 79 años son los más propensos a desarrollarla.

“Apenas uno de cada cinco adultos hipertensos (el 21 %) tiene controlado el problema”, puntualiza la OMS.

La organización internacional afirma que para prevenir una hipertensión se debe evitar consumir cigarrillo; reducir la cantidad de sal que se ingiere, ya sea en las comidas a preparar o las que se compran en enlatados, por ejemplo; evitar el consumo de grasas no saludables, entre otros.