Los beneficios de tomar jugos de frutas

Los jugos no son más saludables que comer frutas y verduras enteras, ya que tienen fibra saludable que se pierde durante la mayoría de los jugos, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Asimismo, explicó que algunos creen que los jugos son mejores que comer frutas y verduras enteras, porque el cuerpo puede absorber mejor los nutrientes y le da al sistema digestivo un descanso de la digestión de la fibra.

Además, dicen que los jugos pueden reducir el riesgo de cáncer, estimular el sistema inmunitario, eliminar toxinas del cuerpo, ayudar a la digestión y a perder peso.

Sin embargo, no hay evidencia científica de que los jugos extraídos sean más saludables que el jugo que se obtiene al comer la fruta o verdura en sí, pero si no gusta comer frutas y verduras, los jugos pueden ser una forma de añadirlas a la dieta o de probar frutas y verduras que no se comen.

De todos modos, lo recomendado es consumir la fruta y no el jugo de la fruta para obtener las propiedades, ya que el especialista Salomón Jakubowicz, médico investigador en endocrinología y autor del libro Ni una dieta más, le dijo al portal Salud 180 que “al extraer el jugo de la fruta se obtiene agua con azúcar, porque las vitaminas y la fibra permanecen en la fruta. Aun sin añadirle, un vaso de jugo natural tiene diez cucharadas de azúcar, al igual que un refresco y ambos contienen fructosa”.

Asimismo, agregó: “Este es el peor de los azúcares, el que más engorda, sube los triglicéridos, ácido úrico y causa diabetes. La fructosa y el alcohol, que también es un azúcar natural, comparten el mismo camino por el hígado, aumentan la grasa del abdomen y causan hígado graso”.

Adicional, la entidad sin ánimo de lucro recomendó la posibilidad de mezclar en lugar de hacer jugos. Mezclar las partes comestibles de las frutas y verduras produce una bebida que contiene más fitonutrientes y fibra saludables. La fibra puede ayudar a que la persona se sienta más llena.

De hecho, hay que señalar que el consumo de frutas y verduras en la mayoría de los países del mundo aún no alcanza el mínimo diario de 400 gramos per cápita recomendado por la FAO y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

No obstante, los jugos de frutas y verduras no cuentan para los 400 gramos diarios recomendados por persona que se requieren como parte de una dieta saludable, sino más bien para los alimentos con azúcar libre que deben limitarse a no más del 5 % al 10 % de la ingesta total de calorías diarias.

Beneficios dependiendo del color de las frutas y verduras:

1. Rojos: Ayudan a cuidar el corazón y a prevenir problemas cardíacos.

2. Amarillos y naranjas: Contribuyen en la salud de los ojos y la piel.

3. Blancos: Mejoran la calidad de los huesos y las articulaciones.

4. Morados: Favorecen el cerebro y la salud mental.

5. Verdes: Promueven el funcionamiento de las células.

Algunos alimentos, según su color:

1. Rojos: tomate, sandía, chile pimiento, manzana, fresas, rábano.

2. Amarillos y naranja: zanahoria, papaya, naranja, mandarina, piña, mango.

3. Blancos: coliflor, cebolla, banano, pepino.

4. Morados: berenjena, remolacha, moras, uvas, ciruela.

5. Verdes: brócoli, acelga, espinaca, limón, pera.

Por su parte, el portal SportAdictos reveló que “al mezclar las frutas correctamente se pueden maximizar sus beneficios”. Por ejemplo, las frutas ácidas se pueden combinar con las mismas ácidas, neutras o semiácidas y las frutas dulces se pueden mezclar con las mismas dulces, semidulces o neutras”.

Clasificación de las frutas: