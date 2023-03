Los beneficios para el cuerpo de beber té después de comer

Es común en muchos lugares del mundo que se consuma una bebida después de comer. Hay quienes prefieren el café o incluso alguna bebida alicorada como los aperitivos recomendados para después de comer, pero el té es una de las bebidas más beneficiosas para el cuerpo.

Para algunas personas, tomar una infusión después de comer es la mejor forma de asegurarse una digestión relajada y sin molestias. Si bien, esta bebida natural mejora el proceso digestivo y contribuye al bienestar general.

Las infusiones se han vuelto cada vez más usadas por la gastronomía colombiana, pese a que el consumo del café prima en muchas regiones del país, algunas personas prefieren una infusión de frutas o una aromática, pero también hay quienes les gusta más el té.

El té después de comer ofrece diversos beneficios al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las infusiones contienen sustancias como la teína (algunas de ellas), que aceleran el metabolismo y hacen que la digestión no sólo se realice de manera más ligera sino también con menos gases, flatulencias, menor acidez y menos hinchazón o dolor abdominal.

Según el portal Gastrolab, quien cita a una nutrióloga llamada Clara Rivera, asegura que es recomendable beber té después de cada comida pues mejora la digestión gracias a sus funciones dentro del ducto intestinal lo que también ayuda a evitar la pesadez y la fatiga.

Otro de los beneficios de consumir esta bebida después de cada comida es que evita la acidez o la indigestión que traen síntomas tan comunes como el dolor abdominal, las náuseas o el malestar general.

Las hojas de laurel le brindan diversos beneficios saludables al organismo, el té puede consumirse después de cada alimento - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro punto importante que narra el portal Gastrolab es el llamado “mal del puerco”, el cual sufren cientos de personas justo después de consumir un alimento y es el sueño que se produce después de la ingesta de la comida por el consumo excesivo de harinas o grasas.

Pues según el portal, si se toma té después de cada comida se reduce notablemente el sueño que puede ocasionar al comer abundantemente.

Consumir té después de las comidas ayuda a evitar los síntomas de indigestión que ocasiona comer abundantemente - Foto: Getty Images/iStockphoto

En concreto, para tener una digestión relajada hay que realizar una comida liviana. Lo primero que hay que hacer, es comer sentado y disponer de un tiempo mínimo para realizar la comida. A veces no es fácil ya que el trabajo u otras situaciones no lo permiten, pero hay que tomar conciencia de que la comida y el cómo se come ya que es la base de una buena salud.

Tener una buena digestión ayuda al organismo a absorber y a aprovechar todos los nutrientes de los alimentos. De este modo, se segregan las cantidades necesarias de enzimas y jugos digestivos en el tiempo apropiado, según el portal Mejor con Salud.

Los beneficios de las plantas para la digestión

Adicionalmente, en la dieta es posible incluir algunas infusiones elaboradas a partir de plantas medicinales que ofrecen propiedades benéficas. Estas son algunas de ellas.

Las propiedades de la manzanilla son favorables cuando se trata de combatir diferentes problemas digestivos. Es una planta que ayuda a mitigar la indigestión a la vez que alivia las náuseas y también reduce la acumulación de gases intestinales.

El portal Healthline asegura que el té verde tiene un 30 % de polifenoles en peso, entre los que se incluyen grandes cantidades de catequina llamada EGCG por sus siglas en inglés. Se trata de antioxidantes naturales que ayudan a prevenir el daño celular y proporcionan otros beneficios.

Al ser fuente de cafeína, esta bebida ayuda a mejorar varios aspectos de la función cerebral, entre los que se incluyen las mejoras en el humor, el control, el tiempo de reacción y la memoria.

Las infusiones ayudan a saciar el hambre, para evitar un excesivo consumo de alimentos. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Por su parte la menta no solo es rica a la hora de crear una bebida, sino que también ofrece gran variedad de beneficios a la salud cuando de adelgazar de manera efectiva se trata. Entre las múltiples bondades está mejorar el flujo de bilis en el aparato digestivo, por otra parte, contribuye a desinflamar el abdomen y da sensación de saciedad, lo que hace que se coma menos.