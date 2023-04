Los beneficios para el cuerpo de consumir el alimento de la ‘eterna juventud’

Lograr un equilibrio entre una alimentación balanceada es parte de los consejos de especialistas en aras a incrementar la esperanza de vida; no obstante, esta resulta insuficiente si se aíslan otros aspectos como el ejercicio regular. A estos dos se suman controles periódicos al médico para ‘chequeos’ de rutina, pues no está de más que un experto en salud confirme la inexistencia de anomalías.

La comida, en general, es uno de los focos cuando se habla de un estilo de vida óptimo. No en vano es que algunas personas revelan menor edad de la que realmente tienen y reciben entre las preguntas frecuentes ¿cuál es el secreto para la ‘eterna juventud’? Pese a que no hay una fórmula mágica son varias las recomendaciones a contemplar.

El ejercicio marca la diferencia para una óptima salud. - Foto: Getty Images / Jordan Siemens

Antes de incluir en la dieta ciertos alimentos hay que tener presente si el propio organismo genera o no rechazo a los mismos; pues no todos los cuerpos tienen la misma recepción. Además, varios componentes (no solamente del que se hará mención en este artículo) presentan restricciones como las presentadas más adelante.

La fruta de la juventud ‘duradera’

Las bayas de goji se enlistan entre los superalimentos que entregan múltiples beneficios. La plataforma informativa Cuerpo y Mente subraya la fibra, proteína vegetal y carbohidratos como sus principales propiedades, mientras que la cantidad de grasas es baja (cercana al 10 %).

Estas tienen la apariencia similar a las uvas pasas, pero su color es rojo. Además, de acuerdo con ese portal, los nutrientes no terminan ahí, pues a estos se suman las vitaminas B (principalmente B1 y B2), C, así como antioxidantes y varios minerales considerados como esenciales por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) –entre ellos el potasio y el zinc–.

Bayas de goji. - Foto: Getty Images / carlosgawv

Ese organismo internacional explica en una recopilación hecha por el docente de nutrición internacional, Michael Latham, la importancia de los minerales, dadas las “numerosas funciones” para el organismo humano. El sodio, el potasio y el cloro están presentes como sales en los líquidos corporales, donde tienen la función fisiológica de mantener la presión osmótica”. En el caso del fósforo y el calcio, estos proporcionan el “soporte firme” al cuerpo en su totalidad.

Las bayas de goji también son conocidas por la vitamina A. Esta es la responsable de generar la pigmentación en la retina del ojo y se asocia con ayudar a mejorar la visión. Otra ventaja atribuible es su mediación para la formación y conservación dental, de acuerdo con MedlinePlus.

Sobre los beneficios del zinc, los Institutos Nacionales de Salud explican que este es un nutriente necesario en el sistema inmunitario, dado que contribuye a la hora de combatir las bacterias.

Contraindicaciones de este fruto

De acuerdo con ese servicio de información médica, la ingesta de este fruto no es recomendable para todo el mundo y se deben tener en cuenta algunas contraindicaciones. Aunque no hay amplio material investigativo sobre los efectos adversos, MedlinePlus la desaconseja para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Se desaconseja su consumo para quienes anticoagulan con warfarina. - Foto: Getty Images

Lo anterior porque está presente el temor de que el útero se contraiga. Tampoco se recomienda su empleo para las personas alérgicas a los melocotones, las nueces, el tabaco y los tomates. Respecto a la combinación con medicamentos, la plataforma en mención marca distancia cuando la persona está tomando; por ejemplo, la warfarina (anticoagulante) y la Flecainida que se usa cuando hay latidos irregulares.

En cualquier caso es importante, antes de su ingesta, consultar con el médico de cabecera para tener plena confianza.