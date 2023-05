Los beneficios poco conocidos del vinagre de coco en la gastronomía

El vinagre de coco es un compuesto que aporta vitaminas, minerales y aminoácidos vitales para darle vitalidad a la salud. Entérese de todos los beneficios que tiene.

Este líquido es un producto empleado en gran medida por la gastronomía de Asia. Sin contar su sabor y olor característico, el vinagre tiene grandes beneficios para el correcto funcionamiento del organismo. En Occidente, su uso se ha intensificado con el paso del tiempo, haciéndolo un producto esencial para más de un platillo.

Para obtener el vinagre hay que extraer la savia originada en los cocoteros. - Foto: Getty Images

Para obtener el vinagre, se necesita un cocotero que tenga savia, la cual se extrae de la parte alta del árbol en la zona donde nace la flor. Posteriormente, esta sustancia pasa por un proceso de fermentación que se prolonga entre ocho a 12 meses.

El estudio Microbiology and biochemistry of natural fermentation of coconut palm sap señala que la composición del líquido se basa en el ácido láctico, proveniente de la fermentación alcohólica que deriva en ácido acético. Todo esto está al interior de la savia. Este compuesto es importante para mantener un estado de salud positivo, por lo que tiene un papel importante en la alimentación.

Frente a su color, este puede ser desde un tono claro hasta un marrón oscuro, dependiendo del grado de maduración de la savia. Adicionalmente, es un buen indicio cuando hay presencia de fragmentos de coco en la sustancia; especialmente porque le da un mejor sabor.

La savia está cargada de aminoácidos esenciales, vitaminas B y C, probióticos y prebióticos. Asimismo, tiene altos niveles en fósforo, hierro, potasio, azufre, boro, zinc, cobre, magnesio y un índice de pH neutro. Todo esto en conjunto proporciona una serie de efectos positivos en el organismo.

El consumo de vinagre de coco ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

El primero de todos es controlar los niveles de azúcar en la sangre. A partir del proceso de fermentación, el vinagre de coco tendrá un potencial antidiabético. La investigación Application of response surface methodology to the optimization of coco vinegar production as antioxidant and antidiabetes through bubble biofermentation process señala que durante este proceso, hay una técnica llamada “burbujas”, la cual aumenta la escala y calidad del producto.

La mecánica consiste en estar pendiente del tiempo de retención en el fermentador, el cual pone en contacto la savia con energía. En ese orden de ideas, tomaron varios periodos de tiempo para corroborar que vinagre era mejor para regular el azúcar. El resultado fue que, entre mayor tiempo, la fermentación fue mejor y, por consiguiente, hubo un mejor factor antidiabético.

En adición, la sustancia también cuenta con ácido acético, el cual mejora la sensibilidad del organismo a la insulina postprandial en los pacientes diabéticos. Su efecto es leve, pero positivo para el cuerpo.

El segundo gran beneficio del vinagre es frenar los marcadores de la obesidad. El trabajo Dietary coconut water vinegar for improvement of obesity-associated inflammation in high-fat-diet publicado en Food & Nutrition Research encontró que la ingesta de esta sustancia reduce de manera significativa el peso corporal y el perfil de los lípidos séricos. Sumado a ello, también proporciona un beneficio antininflamatorio.

Por si fuera poco, el líquido tiene función anti hepática. El estudio Novel Coconut Vinegar Attenuates Hepatic and Vascular Oxidative Stress in a High-Cholesterol Diet publicado en Frontiers in Nutrition descubrió que el producto puede atenuar el estrés oxidativo hepático y vascular. Además, mejora la recuperación del daño hepático introducido por paracetamol.

El vinagre de coco también tiene una connotación positiva para el cáncer de mama. - Foto: Getty Images

Si bien el siguiente beneficio necesita más profundidad de estudio, ya ha habido indicios en la medicina. El estudio de Frontiers in Nutrition encontró en modelos in vitro que el producto manifiesta propiedades antitumorales frente a celular de cáncer de mama 4TI. Finalmente, el último aspecto positivo es que, igual que otros vinagres fermentados (como de manzana) el de coco reúne importantes antioxidantes, las cuales provienen de su alto índice en aminoácidos.

A partir del agua de coco también se puede hacer vinagre de coco, aunque con menos beneficios que el de la savia. El agua se pone a fermentar con azúcar y levadura, se cuela con una tela de algodón o un paño y luego se añade más azúcar, se disuelve y se hierve a una temperatura de 60 °C durante 20 minutos.

En un recipiente se coloca el agua, se le agrega la levadura y hay que dejarlo en reposo durante una semana. Pasado ese tiempo, aparecerá espuma y un punto ácido en su sabor. No obstante, parece ser que el agua de coco contiene menos nutrientes que la savia y su tiempo de fermentación es más corto. Por este motivo, se cree que el vinagre a partir del agua podría ser menos completo que el elaborado con savia de coco.