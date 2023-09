Los cambios que tendría el cuerpo si se deja de consumir carne

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, uno de los nutrientes que no debería faltar en la dieta son las proteínas. “El organismo necesita las proteínas de los alimentos para fortalecer y mantener los huesos, los músculos y la piel” .

Entre esos alimentos se encuentra la carne, las cual contiene vitaminas del complejo B y minerales como el hierro y el zinc. El consumo de este producto es importante, especialmente en la etapa de crecimiento y desarrollo. Es por eso que al no consumirla puede haber consecuencias.

Una publicación hecha por Proceedings of the Nutrition Society señala que la carne ha sido parte de la dieta a lo largo de la evolución humana, ya que proporciona una gran cantidad de proteínas de alto valor biológico u otros nutrientes fundamentales.

Sin embargo, el consumo excesivo de este producto puede aumentar el riesgo de mortalidad total, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otras afectaciones no transmisibles. Aunque esto no quiere decir que no sea importante comerla, pues ingerirla de manera adecuada puede evitar la deficiencia de ciertos nutrientes, como la vitamina D y B12.