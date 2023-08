Los dos tipos de frutos secos que ayudan a cuidar y depurar los riñones

La depuración del organismo es una de las recomendaciones que más suelen hacer los expertos en salud, pues esta hace que el cuerpo expulse toxinas y funcione de mejor forma. Hay órganos que son indispensables, pero muchas personas no saben cómo cuidarlos y protegerlos para mantenerlos en buen estado.

Según National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), “son los encargados de eliminar el ácido que producen las células del cuerpo y mantener un equilibrio de agua, sales y minerales en la sangre. Asimismo, producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producen glóbulos rojos y mantienen los huesos fuertes”.