Los efectos en el cuerpo de consumir café en ayunas todos los días

Un análisis realizado por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos y publicado en la revista New England Journal of Medicine , en el que se analizó a más de 400.000 personas, durante un período de 14 años, concluyó que aquellas personas que consumían café a diario reducían su riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y otras afecciones como ictus, diabetes, infecciones y lesiones.

Una de las principales conclusiones del estudio, publicado en la revista científica British Journal of Nutrition y titulado: “Glucose control upon waking is unaffected by hourly sleep fragmentation during the night, but is impaired by morning caffeinated coffee”, fue que una noche de sueño insuficiente tiene un impacto limitado en el metabolismo, pero consumir café en la mañana para levantar la energía puede tener un impacto negativo en el control de la glucosa (azúcar) en la sangre.