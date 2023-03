Los errores al dormir que hacen subir de peso

Si bien es cierto que esta actividad es primordial para que el cuerpo funcione correctamente, la organización americana explica que este no acelera el metabolismo. No obstante, no cumplir con determinadas horas de sueño puede ser tan perjudicial que colabora en el aumento el peso. “Las personas que no duermen lo suficiente tienden a consumir más calorías de las que necesitan, quizás para lidiar con el sentimiento de cansancio” , afirma.