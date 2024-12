Los hipopótamos de Pablo Escobar siguen multiplicándose en el Magdalena Medio

A 26 años de su muerte, el capricho de Pablo Escobar de traer hipopótamos a su zoológico personal sigue causándole problemas a Colombia. Según el biólogo Germán Jiménez, la especie está extendiéndose cada vez más por el Magdalena Medio y el problema es que, por ahora, no existe ninguna estrategia para controlar su reproducción.

Pero el impacto real que pueden generar en Colombia, por ahora, sigue siendo una hipótesis dado que no se tiene conocimiento a ciencia cierta de cuántas y qué tipo de especies de fauna de la zona han sido afectadas por la presencia de estos gigantescos animales en humedales y pantanos, entre otros.

“Esta zona es perfecta para ellos porque hay pocetas, humedales y una óptima temperatura. Es un ambiente similar al que vivían en África, con la diferencia de que no tienen depredadores naturales, por eso es un paraíso para ellos”, agrega el experto. En efecto, cuando un hipopótamos adulto no tiene competencia, su potencial de vida es muy alto y, por ende, su potencial de reproducción.

Desde que se dio la alerta por la presencia de estos animales en zonas silvestres existe la controversia acerca de quién debería asumir los costos y cuál sería el mejor método de control porque, al fin y al cabo, no deben estar libres en un ecosistema que no es el suyo, dados los daños que provocan en otras especies y ecosistemas.

Para Jiménez y los demás expertos que vienen trabajando el tema, un llamado de atención al país es que la expansión de estos hipopótamos por el Magdalena Medio se ha tratado como un problema local. “Solo salen noticias a la luz cuando los habitantes los ven salir por Doradal, les hacen videos y se vuelve divertido". Pero no se ha considerado que si se han movido entre 70 a 100 kilómetros, las entidades tienen que tomar una posición más contundente al respecto”.

Sobre la preocupación de si son un peligro para los humanos, Jiménez explica que en más de 30 años no hay reportes de accidentes. Sin embargo, no se debe olvidar que en un ataque de furia pueden abalanzarse sobre una persona y provocar daños fatales. “En las comunidades hemos observamos que los niños los torean, se acercan y aunque no toman la decisión de salir del agua, se muestran agresivos”.

Lo cierto es que según Jiménez estos animales salvajes son extremadamente territoriales y en un ataque de furia podrían alcanzar una velocidad entre 25 y 30 kilómetros por hora, con sus cuatro toneladas de peso. Con ese volumen de peso o sus dientes, pueden morder, provocar heridas muy graves y hasta matar. De ahí que todos quienes los vean por estas zonas deben tener cuidado.