Los malos hábitos al dormir que hacen subir de peso

Por lo anterior, es importante consumir a la hora de la cena alimentos ligeros y bajos en calorías. Sin embargo, no es el único. Hay un hábito que incide de forma determinante para que no se tenga un buen sueño y es la hora en la que se come. En un artículo publicado por el portal Cuídate Plus, expertos aseguran que no se debería cenar después de las nueve de la noche y además se debe esperar entre dos y tres horas, antes de acostarse. Hay quienes se acuestan apenas han terminado de cenar y esto tiene un efecto negativo en el sueño.