Los peligros de consumir muchos antibióticos

De acuerdo con la Clínica Mayo, los antibióticos son aquellos medicamentos que son usados para combatir infecciones que son causadas por bacterias, reduciendo las probabilidades del avance de la afección.

Sin embargo, en algunos casos estos fármacos ya no funcionan como deberían porque hay una resistencia por parte de las bacterias a ellos que se le atribuye al uso inadecuado de estos.

¿Por qué ya no funcionan los antibióticos?

La entidad americana de ciencia y salud, asegura que una de las posibilidades de que no funcionen los antibióticos en un tratamiento, es porque hay cambios dentro de la cepa de bacterias, y estas se niegan a los efectos que tiene el antibiótico, es decir, se modifica y el medicamento no puede combatir.

Por lo anterior, cuando una bacteria se resiste, esta se prolifera. “Algunas bacterias pueden transmitir sus propiedades de resistencia a los medicamentos a otras bacterias”, asegura.

Es entonces que, como se mencionó anteriormente, cuando no se usan los antibióticos de manera correcta, inician las complicaciones, entre ellas, la resistencia al fármaco.

Un antibiótico tomado después de tener sexo sin condón puede reducir drásticamente el contagio de tres enfermedades de transmisión sexual (ETS) bacterianas en grupos de alto riesgo - Foto: Getty Images / Daria Golubeva

Otro motivo del por qué no funcionan los antibióticos es porque son prescritos para tratar infecciones bacterianas que no son para tal fin, sino para combatir algún virus, por lo que minimiza sus efectos. Es decir, un profesional de la salud al no determinar la enfermedad que aqueja al paciente puede recetar antibióticos no adecuados.

Por consiguiente, tanto la bronquitis, como la gripe; el coronavirus, y la gripe estomacal, son infecciones producidas por virus que no deben ser tratadas con un antibiótico porque no eliminará los síntomas de la afección, ni tampoco la curará, fortalecerá la resistencia de las bacterias que aquejan el organismo, y solo producirá efectos contrarios.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que entre los efectos secundarios o peligros que hay tras el consumo de antibióticos se encuentran: la diarrea, las náuseas, el salpullido, alergias, entre otras.

La diarrea puede ser resultado de una mala digestión. - Foto: Getty Images

¿Qué es la diarrea?

Tal y como lo señala la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, la diarrea se caracteriza porque las heces son blandas y líquidas, considerando que una persona se dirige al baño más de tres veces al día.

Cabe señalar, que aunque la diarrea puede ser un síntoma de intoxicación o algún problema de la salud, cuando esta perdura por varias semanas, se puede asociar con afecciones más graves.

La entidad americana precisa que se debe a un virus o la contaminación de alimentos ingeridos. Asimismo, una persona que sea intolerante a la ingesta de ciertos productos puede tener diarrea.

Para contrarrestar la diarrea, Tua Saúde, precisa que es importante mantener una dieta ligera, es decir, que el sistema digestivo no le cueste trabajo la descomposición de los alimentos, y que asimismo, contribuya en la flora intestinal, por lo que las cremas de verduras, los jugos naturales que no tengan azúcar añadida, o la gelatina, pueden ser productos favorables para esta condición.

Pero se recomienda antes de la elaboración de un plan alimenticio consultar con un médico y tener presente los alimentos que causan reacciones alérgicas o el cuerpo no los tolera y provocan esta afección.

Para detener la diarrea, -que ocasiona una severa deshidratación-, no se deben consumir alimentos grasos, o picantes, ya que pueden tener un efecto irritante en el intestino. Por esto, el consumo de líquido, es primordial para combatirla, por lo que se sugiere beber suero casero.

Por último, es importante estar bajo la supervisión de un médico por si las heces se presentan con sangrado, junto con fiebre y dolores en el abdomen. Entre tanto, una persona con esta afección puede notar una pérdida de peso notoria que no es favorable para la salud.