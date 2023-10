Los poderosos alimentos que protegen al cuerpo de cualquier daño

En un mundo donde la salud y el bienestar son prioridades clave, la elección de alimentos ricos en nutrientes y propiedades protectoras se ha vuelto esencial. La alimentación no solo es una fuente de energía, sino también una herramienta poderosa para fortalecer el cuerpo y protegerlo de daños .

Han sido durante mucho tiempo consideradas un símbolo de salud y bienestar, y con razón. Según el portal de Mayo Clinic, estas frutas son una excelente fuente de fibra soluble, que no solo es beneficiosa para la digestión, sino que también puede contribuir a reducir el colesterol en sangre y mantener estables los niveles de glucosa. Además de su contenido de fibra, las manzanas frescas son ricas en vitamina C, un antioxidante conocido por proteger a las células del cuerpo de daños. La vitamina C también juega un papel importante en la formación del colágeno del tejido conectivo y en la salud de los vasos sanguíneos, además de facilitar la absorción del hierro.