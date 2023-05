Los siete errores que impiden bajar de peso

Comer rápido es un error muy común al comer, que afecta no solamente la dieta de alguien que está realizando un régimen para bajar de peso, sino la asimilación normal de los alimentos.

Cuando una persona busca adelgazar se fija muchas metas sobre lo que debe hacer, pero muchas veces son justo las cosas que no debe hacer, las que pueden estar impidiendo que un plan de bajar de peso tenga éxito.

De acuerdo con el portal bluenethospitals hay siete hábitos que deben evitarse, a la hora de llevar a cabo un plan de adelgazamiento.

Comer rápido

Este es un error muy común al comer, que afecta no solamente la dieta de alguien que está realizando un régimen para bajar de peso, sino la asimilación normal de los alimentos, para cualquier persona.

Cuando una persona come muy rápido el cerebro no recibe a tiempo las señales de las hormonas de saciedad, por la velocidad del proceso, así que la persona termina comiendo más de lo necesario para ese momento del día. Al comer más despacio y masticar mejor, no solamente se mejora la ingesta energética, sino que se reducen muchos problemas digestivos.

El alcohol de fines de semana

Aunque el alcohol no es un alimento sólido como una comida rápida, que claramente contenga calorías, las bebidas alcohólicas sí añaden calorías extra al cuerpo y no aportan nutrientes. Es importante consumirlo de forma moderada y en lo posible, en la frecuencia más ocasional.

No comer verduras

Para bajar de peso es imprescindible consumir alimentos con un bajo aporte calórico y alta densidad nutricional, para eso las verduras son ideales. Lo ideal es incluirlas como acompañamiento en todas las comidas, ojalá en grandes porciones.

Consumo ocasional, que se vuelve normal

Hay muchos elementos de la dieta, que las personas consideran de consumo ocasional y terminan siendo más la regla que la excepción. De vez en cuando comer una pizza, una hamburguesa o una cerveza no está mal, pero debería realmente ser algo ocasional y no de frecuencia diaria. Una posibilidad de controlar ese consumo es anotar los días que se consume algo que se considera “ocasional”, para tener muy presente cuando fue la última vez y sí realmente es esporádico.

Hábitos de sueño

Dormir es una parte fundamental de la rutina del ser humano. Si una persona considera que al dormir menos, realizará una mayor actividad y por consiguiente mayor gasto calórico, está dejando a un lado un factor muy importante que es que el descanso, medido y con un límite, puede incluso ayudar a adelgazar.

Es importante considerar que durante la noche, también se queman calorías, pues esta no es una actividad corporal exclusivamente diurna, en ese sentido reducir horas de sueño, con el solo propósito de adelgazar, pensando en eliminar el descanso, no es una buena medida.

Revisar los productos

Muchos productos que son vendidos como bajos en calorías o cero azúcar, muchas veces contienen alta cantidad de componentes que al mediano y largo plazo, llevarán al aumento de peso. A veces por ejemplo, un postre que contiene 0% de grasa, puede estar lleno de azúcar.

Es importante chequear los etiquetados y en general evitar los alimentos procesados. La comida fresca como frutas o verduras, contiene siempre menos añadidos, por eso es ideal para acompañar un régimen para rebajar el peso.